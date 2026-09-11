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Fútbol

Baja sensible para Christiansen: Christian Beguer deja la selección de Panamá

Christiansen Beguer durante un entrenamiento de la selección de Panamá.
Christiansen Beguer durante un entrenamiento de la selección de Panamá. Redes sociales
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 11/09/2026 15:20
El preparador físico decidió dar por terminada su etapa en la selección tras su llegada en el 2020

El tercer ciclo de Thomas Christiansen al mando de la selección de Panamá iniciará sin uno de sus hombres de confianza dentro del cuerpo técnico. El preparador físico, Christian Beguer dio a conocer que abandona su cargo dentro de la selección de Panamá.

Beguer, de 46 años, estuvo a cargo de la preparación física del equipo en esta etapa de Christiansen. De hecho, su llegada en el 2020 vino de la mano del propio entrenador danés-español por lo que ahora decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera profesional.

Comunicado de despedida de Christian Beguer.
Comunicado de despedida de Christian Beguer. Redes sociales

“En julio finalizó mi contrato con la federación y hoy siento que ha llegado el momento de despedirme de un lugar que durante todos estos años he sentido como en mi casa”.

“No es fácil poner en palabras todo lo vivido durante este tiempo. Seis años formando parte de la Fepafut, seis años de trabajo, aprendizaje, sacrifico, viajes, concentraciones, victorias, derrotas, alegrías y momentos difíciles. Pero, sobre todo, seis años compartidos con personas que han terminado formando parte de mi vida”, expresó Beguer en su mensaje de despedida.

El preparador físico también cuenta con una licencia UEFA Pro por lo que también puede ejercer como entrenador. De hecho, en muchas ocasiones se le avistó a Beguer dando indicaciones técnicas-tácticas a los jugadores durante los entrenamientos y algunos partidos de la selección mayor.

En su instancia como preparador físico del equipo, Beguer acompañó al equipo en dos subcampeonatos. Uno en la Copa Oro 2023 y otro en la Liga de Naciones 2024-2025.

La salida de Beguer apunta a ser temas personales y no deportivos. Además, como reconoció el entrenador, su contrato con la selección de Panamá finalizó una vez culminada la participación del combinado panameño en el Mundial 2026.

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Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

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