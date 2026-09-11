Baja sensible para Christiansen: Christian Beguer deja la selección de Panamá

El tercer ciclo de Thomas Christiansen al mando de la selección de Panamá iniciará sin uno de sus hombres de confianza dentro del cuerpo técnico. El preparador físico, Christian Beguer dio a conocer que abandona su cargo dentro de la selección de Panamá.
Beguer, de 46 años, estuvo a cargo de la preparación física del equipo en esta etapa de Christiansen. De hecho, su llegada en el 2020 vino de la mano del propio entrenador danés-español por lo que ahora decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera profesional.
“En julio finalizó mi contrato con la federación y hoy siento que ha llegado el momento de despedirme de un lugar que durante todos estos años he sentido como en mi casa”.
“No es fácil poner en palabras todo lo vivido durante este tiempo. Seis años formando parte de la Fepafut, seis años de trabajo, aprendizaje, sacrifico, viajes, concentraciones, victorias, derrotas, alegrías y momentos difíciles. Pero, sobre todo, seis años compartidos con personas que han terminado formando parte de mi vida”, expresó Beguer en su mensaje de despedida.
El preparador físico también cuenta con una licencia UEFA Pro por lo que también puede ejercer como entrenador. De hecho, en muchas ocasiones se le avistó a Beguer dando indicaciones técnicas-tácticas a los jugadores durante los entrenamientos y algunos partidos de la selección mayor.
En su instancia como preparador físico del equipo, Beguer acompañó al equipo en dos subcampeonatos. Uno en la Copa Oro 2023 y otro en la Liga de Naciones 2024-2025.
La salida de Beguer apunta a ser temas personales y no deportivos. Además, como reconoció el entrenador, su contrato con la selección de Panamá finalizó una vez culminada la participación del combinado panameño en el Mundial 2026.
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