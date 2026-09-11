Gobierno evaluaría ‘apoyos especiales’ y ‘transferencias monetarias’ para ley de descuento de jubilados

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el gobierno analiza distintas opciones para otorgar nuevos beneficios a jubilados, luego de la reunión sostenida esta semana entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, representantes del sector privado y organizaciones de jubilados.

“Muy buena reunión. Yo creo que hubo una disposición a conversar y se reconoció que en la población hay retos importantes, situaciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas”, señaló Chapman.

El titular del MEF destacó que las mesas de trabajo permitirán explorar ideas innovadoras que vayan más allá de iniciativas bien intencionadas pero insuficientes para resolver los problemas más urgentes.

Entre las alternativas mencionadas figuran ‘apoyos especiales’ y ‘transferencias monetarias’, aunque Chapman subrayó que “todas las ideas están sobre la mesa” para atender un problema claramente identificado.

El ministro recalcó su disposición a escuchar y aportar soluciones. “Reconozco esos retos que no son de ahora. Como ciudadano los he visto en todo lo que va de este siglo. En la medida que uno puede contribuir con ideas que logren mejorar la calidad de vida de esas personas, es una responsabilidad”, dijo.