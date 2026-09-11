Autoridad Marítima aclara proceso sobre concesión marítima en Punta Pacífica

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) salió al paso de las versiones que circulan en redes sociales sobre una concesión marítima en Punta Pacífica y aclaró que el caso se encuentra bajo un proceso administrativo en curso, relacionado con presuntos incumplimientos del concesionario. La entidad aseguró que sus actuaciones se realizan conforme a la ley y al debido proceso.

La aclaración fue emitida este 11 de septiembre de 2026 luego de que circularan declaraciones en redes sociales que señalaban que la AMP había decidido desconocer la concesión.

Según la institución, no se trata de una decisión unilateral o arbitraria, sino de un procedimiento administrativo que se encuentra actualmente en trámite y que se fundamenta en el Reglamento para Otorgar Concesiones, establecido mediante la Resolución J.D. No. 010-2019, además de las disposiciones contempladas en el propio contrato.

La AMP explicó que el proceso está relacionado con presuntos incumplimientos por parte del concesionario.

Entre los elementos señalados está la situación de la sociedad concesionaria, cuyo estatus figura como suspendido en el Registro Público de Panamá desde el 5 de septiembre de 2024.

De acuerdo con la Autoridad, esta condición le impide legalmente realizar negocios o disponer de sus activos.

La entidad también aseguró que sí hubo comunicación con el concesionario y que dentro del expediente administrativo consta que la empresa fue requerida en varias ocasiones para regularizar su situación.

La AMP indicó que las decisiones que se adopten estarán basadas en los hechos acreditados dentro del expediente, el contrato de concesión y las disposiciones constitucionales y legales que regulan este tipo de concesiones marítimas.

Mientras el procedimiento continúe en trámite, la institución señaló que no proporcionará mayores detalles, debido al respeto al debido proceso y al derecho de las partes involucradas a recurrir ante las instancias correspondientes.

La AMP reiteró que sus actuaciones se rigen por los principios de legalidad, debido proceso y protección del interés público.