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Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 14 al 20 de septiembre de 2026

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 14 al 20 de septiembre de 2026
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  • 11/09/2026 14:27
Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento.

Entendemos que estas actividades pueden generar inconvenientes temporales, pero son necesarias para mejorar la infraestructura y asegurar un suministro más confiable.

Ofrecemos disculpas y agradecemos la comprensión y apoyo mientras lleva a cabo estos trabajos esenciales.

Te invitamos a actualizar tus datos, esto nos permitirá enviarte información sobre trabajos de mantenimiento en tu zona: https://forms.office.com/e/qRCLGdV0S4

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 14 al 20 de septiembre de 2026
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Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 14 al 20 de septiembre de 2026

Estos mantenimientos forman parte del plan de inversión de 630 millones de dólares que ejecuta la empresa para los próximos cuatro años.

Estos fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.

Esta inversión refuerza el compromiso de Naturgy de brindar un suministro de energía confiable y sostenible en Panamá, abriendo las puertas a una era de mayor eficiencia energética y seguridad.

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Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

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