Sistema Penitenciario implementará nuevo procedimiento para la entrega de valores a privados de libertad

El Sistema Penitenciario de Panamá implementará a partir de la próxima semana un nuevo procedimiento para la entrega de valores a las personas privadas de libertad, con el objetivo de mejorar los controles de seguridad y facilitar el proceso, informó este viernes 11 de septiembre Chanan Singh, director general del Sistema Penitenciario.

Las declaraciones de Singh se dieron durante una conferencia de prensa convocada por el Ministerio de Gobierno para explicar los nuevos procedimientos de entrega de valores. El encuentro se realizó este viernes en el Salón Asamblea del Palacio de Gobierno, en el Casco Antiguo, con la participación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Singh explicó que el nuevo mecanismo comenzará a aplicarse la próxima semana y que se trata de un sistema que ha sido sometido a pruebas para evitar dificultades durante su implementación.

“Me parece bien, nos sentimos contentos, hemos trabajado muy duro para experimentar el sistema que nosotros vamos a poner a partir de la próxima semana”, señaló.

El director general del Sistema Penitenciario indicó que el procedimiento busca establecer un mecanismo sencillo, pero acompañado de los controles necesarios para garantizar la seguridad.

Según Singh, el proceso contempla que las compras se realicen mediante una plataforma o “showroom”, a partir de los productos que estén disponibles, mientras que el Sistema Penitenciario intervendrá en el proceso para aplicar los protocolos de seguridad correspondientes.

“Se compra acá, nosotros hacemos el protocolo de seguridad”, explicó Singh al referirse al procedimiento que se aplicará antes de que los valores sean entregados.

Añadió que, una vez realizada la compra y cumplidos los controles, el proceso de entrega podría concretarse en un período de 24 a 48 horas.

Singh también señaló que el Sistema Penitenciario debe continuar adecuando sus procedimientos a los estándares internacionales, pero recordó que el cumplimiento de las penas se realiza conforme a las leyes y normas vigentes en Panamá.

“Sabemos que tenemos que ir mejorando todo lo que le corresponde y su beneficio a lo que va a la libertad”, manifestó.

Al mismo tiempo, destacó que las personas privadas de libertad deben cumplir sus penas de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por las leyes de la República de Panamá.