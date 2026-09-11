Jubilados marchan en Juan Díaz y le exigen a Mulino que firme los descuentos

Con bastones, andaderas, paraguas y gorras para protegerse del ardiente sol mañanero, decenas de jubilados del sector de Juan Díaz y comunidades aledañas salieron este viernes a las calles para exigirle al presidente José Raúl Mulino que firme el proyecto de ley No. 226, que establece nuevos descuentos para los jubilados y personas de la tercera edad.

A lo largo de un tramo de la avenida José Agustín Arango, los adultos mayores caminaron entre consignas, pancartas y reclamos que reflejaban las dificultades que enfrentan muchos de ellos para cubrir sus necesidades básicas.

“¡Mulino, usted es jubilado, pero tiene plata!”, “¡Señor presidente, firme los descuentos!”, “¡Tenemos hambre!” y “¡Todos vamos a llegar a viejos!” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la jornada.

Aunque para algunos cada paso representaba un esfuerzo físico, la determinación parecía superar el cansancio.

Algunos caminaban apoyados en familiares o amigos, mientras otros avanzaban con bastones o andaderas, convencidos de que su lucha era justa después de tantos años de trabajo y de enfrentar ahora las dificultades económicas propias de la vejez.

“Hoy nos toca marchar a nosotros, pero en algunos años muchos que hoy se sienten jóvenes vivirán las mismas necesidades de nosotros y se arrepentirán de no apoyar nuestra lucha”, expresó uno de los jubilados durante la manifestación.

El adulto mayor también se quejó del elevado costo de los medicamentos y de las facturas de energía eléctrica, gastos que, según denunciaron los manifestantes, golpean con fuerza los presupuestos de quienes sobreviven con pensiones limitadas.

Entre las pancartas se podían leer mensajes como: “Por salud y por vida, que se cumpla el proyecto de ley No. 226”, “Apoyando a la tercera edad”, “Un descuento solidario, un futuro seguro” y “No es un descuento, es una inversión para una vejez digna”.

Actualmente, el proyecto de ley No. 226 se encuentra bajo análisis del presidente José Raúl Mulino y no se descarta que el proyecto pueda sufrir cambios importantes, luego de las solicitudes planteadas por sectores empresariales, que consideran que los nuevos descuentos representarían una fuerte carga económica para los comerciantes.

Sin embargo, para quienes caminaron bajo el sol en Juan Díaz, el debate va más allá de cifras y balances económicos. Se trata, aseguran, de poder comprar medicamentos, pagar la luz, alimentarse y vivir con un mínimo de dignidad durante los años en que deberían poder descansar después de una vida de trabajo.

La jornada de protesta culminó en Cristal Plaza, donde los jubilados participaron en una feria libre exclusiva para los adultos mayores. Allí pudieron adquirir productos a precios económicos y, por unas horas, cambiar las consignas por música, juegos de bingo y momentos de alegría.

Incluso, algunos demostraron que, pese a los años y las dificultades, todavía les sobraba energía para echarse un par de pasos de baile.

Así, entre reclamos, cansancio y sonrisas, los abuelitos cerraron una jornada marcada por un mismo mensaje: su lucha por una vejez digna continúa y ahora esperan que la decisión final esté en manos de Mulino.