Mulino abre diálogo para buscar alternativas al proyecto de ley No. 226 sobre descuentos a jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acordó con representantes de los gremios de jubilados y del sector privado iniciar un diálogo formal para buscar alternativas al proyecto de ley No. 226, relacionado con los descuentos y beneficios para jubilados y pensionados en Panamá.

La decisión se tomó durante una reunión convocada por el mandatario en el Palacio de las Garzas, en la que participaron representantes de los sectores involucrados en la aplicación de la Ley No. 6 de 1987, que establece derechos y rebajas para las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados.

Tras el encuentro, las partes acordaron realizar una nueva reunión, tentativamente el martes 15 de septiembre de 2026, para comenzar a evaluar alternativas al proyecto de ley No. 226, tomando en consideración principalmente las necesidades de los jubilados y pensionados de menores recursos.

El análisis estará a cargo de representantes de los jubilados y del sector privado, con el acompañamiento del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia.

Gobierno identifica consensos sobre el proyecto de ley No. 226

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que Mulino escuchó las posiciones de los participantes y que ya existen consensos sobre algunos de los artículos del proyecto.

“El presidente escuchó a cada uno de los participantes de la reunión”, señaló Orillac durante una conferencia de prensa.

El ministro agregó que jubilados, empresarios y otros sectores de la sociedad tienen la posibilidad de realizar un análisis conjunto de la iniciativa antes de que el Ejecutivo adopte una decisión.

El proyecto de ley, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional este 27 de agosto, modifica aspectos relacionados con los descuentos establecidos para jubilados y pensionados.

Sector privado pide balance en los descuentos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, calificó positivamente la convocatoria realizada por Mulino.

Barría indicó que los consensos que se alcancen durante las próximas reuniones servirán como referencia para la decisión que deberá tomar el presidente sobre la sanción o veto del proyecto de ley 226.

El representante empresarial señaló que el objetivo es encontrar una fórmula que beneficie a los jubilados, pero que también considere la realidad económica de los comercios y empresas que deben aplicar los descuentos.

Jubilados esperan lograr el mejor proyecto posible

Por parte de los jubilados, Guillermo Cortés calificó la reunión como fructífera y aseguró que el proyecto 226 continuará bajo análisis.

“Esperamos que salgan cosas buenas para los jubilados y pensionados. Pretendemos que al final del camino saquemos el mejor proyecto posible para los adultos mayores del país”, manifestó.

En la reunión también participaron Roberto López y Telva Núñez de Córdoba, dirigentes de gremios de jubilados; Aurelio Barría, de la CCIAP; Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras; y Orlando Pérez, representante de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.

Por parte del Gobierno estuvieron la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda; los ministros Juan Carlos Orillac, de la Presidencia; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Julio Moltó, de Comercio e Industrias, además de la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, el asesor presidencial Ricardo Fábrega y Eloy Álvarez, de Asesoría Legal de la Presidencia.