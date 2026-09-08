Thomas Christiansen seguirá con la selección de Panamá hasta el 2030

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hizo oficial la renovación del entrenador Thomas Christiansen, como mínimo, hasta el 2030, esto con miras a un nuevo proceso para la Copa del Mundo que se celebrará en aquel año en España, Marruecos y Portugal.

El ente deportivo semanas atrás había acordado verbalmente la renovación del entrenador para los próximos meses, sin embargo existía una incertidumbre sobre cuando ambas partes sellarían la firma para hacer oficial la extensión del contrato del director técnico.

Sumado a ello, la celebración de las elecciones presidenciales en la Fepafut en el mes de noviembre llegaron a generar aún más suspenso sobre la renovación del español-danés. Al final a cabo se hizo oficial la renovación hasta el 2030 cuando se celebre nuevamente la Copa del Mundo.

Una vez confirmada esta renovación, los primeros retos que tendrá Christiansen con la selección de Panamá será nuevamente clasificar a la Copa Oro 2027, por medio de la Liga de Naciones, certamen que Panamá empezará a disputar en los cuartos de final. Los partidos de dicho torneo se celebrarán en el mes de noviembre. Mientras que sus compromisos más cercanos están la India, Nueva Zelanda y por último un duelo entre Japón o Ecuador, todo esto dentro del marco de la gira asiática que se dará en los meses de septiembre y octubre.

Christiansen, quien llegó a la selección de Panamá en el 2020, está cerca de cumplir los 100 partidos dirigidos dentro del combinado panameño. Hasta el momento ha dirigido un total de 96 partidos con Panamá, entre todos los torneos, en los que ha ganado 45 duelos, ha empatado 22 duelos y ha resultado derrotado en 29 ocasiones. La gran deuda de Christiansen ha sido un título en estos ya seis años de dirección técnica. En este tiempo, el equipo ha podido llegar a dos finales. La Copa Oro 2023 cuando caímos ante México por la mínima de 1-0 y la final de la Liga de Naciones 2024-2025, también cayendo ante los mexicanos esta vez 2-1.