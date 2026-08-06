Caso Pandora: Tribunal confirma detención provisional para cinco imputados y ordena una nueva prisión preventiva

La Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada logró que el Tribunal de Apelaciones confirmara la detención provisional de cinco personas investigadas en el caso Pandora y ordenara el ingreso a prisión preventiva de otro imputado que anteriormente cumplía arresto domiciliario.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de apelación, en la que los magistrados coincidieron con los planteamientos del Ministerio Público sobre la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de afectar el desarrollo de la investigación y la recolección de pruebas.

Los jueces señalaron que aún quedan diligencias pendientes, como la incorporación de información bancaria, el análisis de datos de personas jurídicas vinculadas al caso y la recepción de nuevas entrevistas, elementos que consideran fundamentales para el avance de la investigación.

En el caso de una de las imputadas, el Tribunal decidió mantener el arresto domiciliario por motivos humanitarios, debido a una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025. Sin embargo, ordenó que continúe bajo monitoreo mediante un brazalete electrónico y destacó que existen elementos que la vinculan con los hechos investigados.

Los magistrados también advirtieron que el caso representa un riesgo para la comunidad por la presunta afectación al Estado panameño mediante el uso indebido del sistema informático tributario de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Actualmente, la investigación del caso Pandora mantiene a 21 personas imputadas por la presunta comisión de delitos como blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.