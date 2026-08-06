Visa compra BioCatch por $2.400 millones tras reestructuración

La empresa de pagos digitales Visa anunció la adquisición de BioCatch, proveedor de soluciones de inteligencia antifraude basada en inteligencia artificial (IA), por $2.400 millones en efectivo, en una operación que refuerza su estrategia de expansión tecnológica tras haber despedido recientemente a 2.600 empleados a nivel global.

La compra se produce pocos días después de que Visa confirmara una reducción de personal como parte de un plan para optimizar sus operaciones y acelerar la integración de herramientas de inteligencia artificial. Las regiones más afectadas por los despidos fueron Estados Unidos y Europa, mientras que el impacto en Centroamérica fue mínimo.

Con la incorporación de BioCatch, Visa busca ampliar sus capacidades en ciberseguridad, gestión de riesgos y prevención del fraude.

La empresa israelí desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático que analizan miles de señales relacionadas con el comportamiento de los usuarios, los dispositivos y las redes para detectar actividades fraudulentas antes de que se concrete una transacción.

Actualmente, la compañía protege 1.800 millones de dispositivos y 760 millones de usuarios en todo el mundo, además de prestar servicios a más de 350 instituciones financieras en 21 países, entre ellas más de un centenar de los bancos más grandes del mundo.

Andrew Torre, presidente de Servicios de Valor Agregado de Visa, afirmó que la apropiación de cuentas y las estafas generan pérdidas superiores a $1 billón al año para la economía global y advirtió que la inteligencia artificial está permitiendo que estos ataques se multipliquen a una escala sin precedentes.

Según Torre, la adquisición permitirá a los clientes detectar amenazas antes de que lleguen al punto de pago y fortalecer la protección frente a fraudes como la apropiación de cuentas, las estafas digitales y el uso de cuentas para el lavado de dinero.

Visa indicó que la operación también complementa otras iniciativas de seguridad impulsadas por IA y recordó que en los últimos cinco años ha invertido más de $13.000 millones en tecnología e infraestructura para proteger el ecosistema global de pagos y reducir las tasas de fraude.