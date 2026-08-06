Chitré junta delegaciones en el Gran Desfile Nacional Danza de Diablos

La primera edición del festival tendrá como principal atractivo el regreso de la Danza de los Diablicos Limpios de Chitré, en la provincia de Herrera, una tradición propia de la región de Azuero que no se realizaba en la ciudad, conocida como “La ciudad que crece sola” desde 1982.

El desfile principal se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, a partir de la 1:00 p.m., recorriendo las principales avenidas de la ciudad de Chitré hasta el parque Unión. Participarán agrupaciones de Diablos Sucios, Diablos Espejo, Diablos Cucuá y Diablos Tun Tun, entre otras manifestaciones tradicionales provenientes de distintas provincias.

Además del desfile, el evento contará con un mercadito popular con artesanías y gastronomía típica, un homenaje a los profesores Bolívar Rodríguez y Rey Delgado por su aporte a la cultura panameña, y presentaciones artísticas en la tarima principal, incluyendo la participación de la banda Los Rabanes.

La entrada será gratuita y abierta al público. Los organizadores esperan que esta iniciativa impulse el turismo en Chitré y la península de Azuero, además de consolidar el desfile como una cita anual dentro del calendario cultural del país.