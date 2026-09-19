‘Estoy sano y salvo’: Omar Alfanno cuenta cómo la explosión de Bijao alcanzó su vivienda

El fuerte estruendo provocado por la explosión registrada este viernes 18 de septiembre en Bijao también se sintió en la vivienda del cantautor panameño Omar Alfanno, quien relató en redes sociales que la onda expansiva llegó hasta su casa.

Alfanno compartió con sus seguidores el momento y explicó que su residencia se encuentra a aproximadamente un kilómetro del sitio donde ocurrió el incidente. Aunque el impacto de la explosión se hizo sentir en su hogar, el músico confirmó que se encuentra en buen estado.

En su mensaje, el compositor expresó su agradecimiento a Dios por haberlo protegido ante lo ocurrido. “Hoy me demostró una vez más que siempre me cuida la espalda. Literalmente”, escribió Alfanno, acompañando sus palabras con un emoji de sorpresa.

El relato del cantautor refleja el alcance que tuvo la explosión, cuya onda expansiva pudo percibirse incluso en sectores ubicados a cierta distancia del lugar del incidente.