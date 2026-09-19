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‘Estoy sano y salvo’: Omar Alfanno cuenta cómo la explosión de Bijao alcanzó su vivienda

Explosión en Bijao sorprende a Omar Alfanno a solo un kilómetro de su casa
Explosión en Bijao sorprende a Omar Alfanno a solo un kilómetro de su casa @omaralfanno
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/09/2026 11:12
Omar Alfanno contó en redes cómo vivió desde su casa la explosión registrada en Bijao.

El fuerte estruendo provocado por la explosión registrada este viernes 18 de septiembre en Bijao también se sintió en la vivienda del cantautor panameño Omar Alfanno, quien relató en redes sociales que la onda expansiva llegó hasta su casa.

Alfanno compartió con sus seguidores el momento y explicó que su residencia se encuentra a aproximadamente un kilómetro del sitio donde ocurrió el incidente. Aunque el impacto de la explosión se hizo sentir en su hogar, el músico confirmó que se encuentra en buen estado.

En su mensaje, el compositor expresó su agradecimiento a Dios por haberlo protegido ante lo ocurrido. “Hoy me demostró una vez más que siempre me cuida la espalda. Literalmente”, escribió Alfanno, acompañando sus palabras con un emoji de sorpresa.

El relato del cantautor refleja el alcance que tuvo la explosión, cuya onda expansiva pudo percibirse incluso en sectores ubicados a cierta distancia del lugar del incidente.

El hecho ocurrió en un apartamento del PH Pacific Blue, en Bijao, Río Hato, provincia de Coclé, donde una explosión provocó severos daños materiales y afectaciones en otros cuatro apartamentos.

Dos personas, una mujer de 53 años y un hombre, resultaron con lesiones leves que no comprometen sus vidas. El incidente generó la movilización de los estamentos de emergencia.

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