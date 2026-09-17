NiMu Panamá pone la mirada en la educación y las personas privadas de libertad

En comunidades donde el acceso a servicios básicos es limitado y en espacios como los centros penitenciarios, NiMu Panamá ha encontrado parte de los escenarios para desarrollar su trabajo durante los últimos cinco años. La organización conmemoró su aniversario con un encuentro en el Hyatt Regency Panama City, donde también presentó algunos de los proyectos que prepara para los próximos meses.

NiMu, cuyo nombre corresponde a Niñez y Mujer, fue fundada en 2021 y desde entonces ha desarrollado programas relacionados con educación, salud, arte y acompañamiento. Entre las cifras presentadas durante la celebración se encuentra la atención médica brindada a más de 600 personas en comunidades de difícil acceso, además de clases de lectoescritura para más de 70 niños y acompañamiento a más de 100 personas privadas de libertad.

Uno de los temas que tendrá continuidad en esta nueva etapa es precisamente el trabajo con personas privadas de libertad. Para noviembre está previsto el lanzamiento del Proyecto Arianna, que abordará aspectos relacionados con psicología, educación y acompañamiento emocional.

El proyecto parte de una población que suele quedar fuera de muchas iniciativas sociales y que enfrenta, además de la privación de libertad, distintas dificultades relacionadas con su proceso de reinserción.

La educación es otro de los ejes que NiMu ha mantenido durante estos años. Uno de sus programas, Mini Quijotes, trabaja con niños en lectoescritura y actualmente prepara un libro infantil que reunirá cuentos escritos por sus estudiantes.

Para 2027, la organización contempla llevar esta iniciativa a otra comunidad y retomar el trabajo en una escuela de Darién. También prevé desarrollar junto a Journey Panamá el programa Descubre tu Camino, dirigido a jóvenes y orientado a que conozcan distintas posibilidades para su futuro.