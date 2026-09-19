Reunión Martinelli-Lombana: Seguimos advierte que ‘no pactará con la corrupción’

Tras la confirmación del encuentro que sostuvieron Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli, por el Movimiento Otro Camino (MOCA), en medio de los movimientos políticos que comienzan a tomar forma con miras a las elecciones de 2029 la bancada Seguimos fijó su posición, por medio de un comunicado, y dejó claro que cualquier entendimiento político que pueda surgir entre otros actores no representa necesariamente a sus cuatro diputados.
En su comunicado, la bancada Seguimos sostuvo que su postura forma parte de su compromiso contra la corrupción y aseguraron que ejercerá fiscalización sobre cualquier iniciativa legislativa que, según su criterio, pueda generar impunidad.
En conversación con La Estrella de Panamá, el diputado José Pérez Barboni, explicó que el comunicado difundido por la bancada responde a la necesidad de aclarar su postura frente a las conversaciones y movimientos políticos que se han registrado recientemente. “Creo que esa es la línea que los cuatro hemos logrado conversar el día de ayer”, manifestó.
El diputado señaló que los cuatro integrantes de Seguimos mantienen una postura definida y que esta debe quedar clara ante la ciudadanía, especialmente frente a posibles especulaciones sobre conversaciones con el oficialismo, y que se opondrán a cualquier proyecto de amnistía que sea presentado en la Asamblea Nacional, al considerar que este tipo de iniciativas podría generar impunidad o beneficiar intereses particulares.
“Cualquier proyecto relacionado a lo que tenga que ver con amnistía, por parte de los cuatro diputados de la bancada que seguimos, va a ser rechazado”, manifestó Pérez Barboni.
La bancada también señaló que mantendrá su oposición a propuestas que, bajo cualquier denominación o figura legal, puedan beneficiar intereses particulares por encima de la justicia y reiteró que sus diputados se opondrán a cualquier proyecto de amnistía que llegue al pleno de la Asamblea Nacional.
En su comunicado, la bancada Seguimos reafirmó que no pactará con sectores que, según su posición, puedan estar vinculados con prácticas de corrupción y aseguró que mantendrá una fiscalización activa de las iniciativas que lleguen a la Asamblea Nacional.
La agrupación también señaló que se opondrá a cualquier propuesta que, bajo una figura legal, pueda generar impunidad o beneficiar intereses particulares.
Pérez Barboni indicó que los diputados de Seguimos descartar especulaciones sobre posibles acuerdos entre la bancada y el oficialismo que pudieran traducirse en votos favorables a una eventual iniciativa de este tipo.
“Sabemos que hay muchas cosas pasando en la Comisión de Gobierno, sabemos los personajes que están en la Comisión de Gobierno, y no queremos que bajo ninguna circunstancia se piense que nuestra bancada va a ser parte de los votos a favor de esa iniciativa”, afirmó.
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Pérez Barboni aclaró que actualmente no existe una iniciativa concreta de amnistía en discusión, por lo que el comunicado responde a una posición preventiva frente a posibles propuestas futuras.
“Es únicamente para descartar cualquier tipo de especulación que exista sobre futuros proyectos al respecto, que no son muy lejanos de la realidad”, explicó.
El diputado recordó además que en el pasado ya se han registrado intentos relacionados con iniciativas de este tipo, al mencionar la administración de la Comisión de Gobierno cuando su colega Luis Eduardo Camacho estuvo al frente de esta instancia.
En el comunicado, la bancada Seguimos sostuvo que su postura forma parte de su compromiso contra la corrupción y aseguró que ejercerá fiscalización sobre cualquier iniciativa legislativa que, según su criterio, pueda generar impunidad.
Por su parte, MOCA aseguró que su posición frente a la corrupción y las decisiones de la justicia se mantiene sin cambios y que los contactos políticos no comprometen los principios sobre los cuales el movimiento dice haberse construido desde 2017.
La reunión con Martinelli ocurre mientras en la Asamblea Nacional avanza la discusión sobre reformas al sistema electoral, un proceso que MOCA considera determinante para las condiciones de competencia de 2029.
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