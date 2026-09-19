Reunión Martinelli-Lombana: Seguimos advierte que ‘no pactará con la corrupción’

Tras la confirmación del encuentro que sostuvieron Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli, por el Movimiento Otro Camino (MOCA), en medio de los movimientos políticos que comienzan a tomar forma con miras a las elecciones de 2029 la bancada Seguimos fijó su posición, por medio de un comunicado, y dejó claro que cualquier entendimiento político que pueda surgir entre otros actores no representa necesariamente a sus cuatro diputados.

En su comunicado, la bancada Seguimos sostuvo que su postura forma parte de su compromiso contra la corrupción y aseguraron que ejercerá fiscalización sobre cualquier iniciativa legislativa que, según su criterio, pueda generar impunidad.

En conversación con La Estrella de Panamá, el diputado José Pérez Barboni, explicó que el comunicado difundido por la bancada responde a la necesidad de aclarar su postura frente a las conversaciones y movimientos políticos que se han registrado recientemente. “Creo que esa es la línea que los cuatro hemos logrado conversar el día de ayer”, manifestó.

El diputado señaló que los cuatro integrantes de Seguimos mantienen una postura definida y que esta debe quedar clara ante la ciudadanía, especialmente frente a posibles especulaciones sobre conversaciones con el oficialismo, y que se opondrán a cualquier proyecto de amnistía que sea presentado en la Asamblea Nacional, al considerar que este tipo de iniciativas podría generar impunidad o beneficiar intereses particulares.

“Cualquier proyecto relacionado a lo que tenga que ver con amnistía, por parte de los cuatro diputados de la bancada que seguimos, va a ser rechazado”, manifestó Pérez Barboni.

La bancada también señaló que mantendrá su oposición a propuestas que, bajo cualquier denominación o figura legal, puedan beneficiar intereses particulares por encima de la justicia y reiteró que sus diputados se opondrán a cualquier proyecto de amnistía que llegue al pleno de la Asamblea Nacional.