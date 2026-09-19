Estados Unidos y Panamá fortalecen intercambio de información para proteger el Canal

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó la mañana de este sábado 19 de septiembre sobre una reunión entre autoridades de seguridad de ambos países para fortalecer el intercambio de información en apoyo a la seguridad del Canal de Panamá y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
“Excelente reunión con el subsecretario de Guerra para Inteligencia y Seguridad Bradley Hansell; el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, y líderes de las fuerzas de seguridad de Panamá para fortalecer el intercambio de información en apoyo a la seguridad del Canal y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”, escribió Cabrera en su cuenta de X.
La reunión se desarrolló en momentos en que Panamá y Estados Unidos mantienen un proceso de fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia.
Por ejemplo, Estados Unidos donó a Panamá cuatro drones para incrementar la vigilancia contra las organizaciones criminales que operan en la región latinoamericana.
Entre los participantes estuvieron el viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza; el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis de Gracia, y el director del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís.
El embajador sostuvo esta semana que Estados Unidos continuará trabajando con Panamá en la protección de la vía interoceánica y señaló que ambos países tienen, de acuerdo con los tratados, una responsabilidad compartida en esa materia.
Además, Cabrera afirmó este viernes 18 de septiembre que Washington trabaja diariamente con el Gobierno panameño para reforzar la seguridad y evitar que el país sea utilizado como ruta para el tráfico de drogas.
“Estamos trabajando con Panamá todos los días para eliminar que Panamá sea cualquier tipo de ruta”, declaró Cabrera.
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado...