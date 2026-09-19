Estados Unidos y Panamá fortalecen intercambio de información para proteger el Canal

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó la mañana de este sábado 19 de septiembre sobre una reunión entre autoridades de seguridad de ambos países para fortalecer el intercambio de información en apoyo a la seguridad del Canal de Panamá y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

“Excelente reunión con el subsecretario de Guerra para Inteligencia y Seguridad Bradley Hansell; el ministro de Seguridad Pública Frank Ábrego, y líderes de las fuerzas de seguridad de Panamá para fortalecer el intercambio de información en apoyo a la seguridad del Canal y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”, escribió Cabrera en su cuenta de X.

La reunión se desarrolló en momentos en que Panamá y Estados Unidos mantienen un proceso de fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia.

Por ejemplo, Estados Unidos donó a Panamá cuatro drones para incrementar la vigilancia contra las organizaciones criminales que operan en la región latinoamericana.