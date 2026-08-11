Panamá refuerza seguridad en Darién tras atentados en Colombia

Las autoridades panameñas aumentaron los operativos de seguridad en la zona fronteriza con Colombia, luego de los ataques registrados en el vecino país durante las primeras horas del nuevo gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) fueron desplegadas en puntos estratégicos de la frontera. Además, más de 15 embarcaciones fueron movilizadas en los litorales Pacífico y Atlántico.

El operativo busca reforzar la vigilancia, el control territorial y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas a la seguridad nacional.

El director general de Senafront, Larry Solís, señaló que las acciones están dirigidas a mantener el control de las costas y fronteras panameñas y enfrentar a grupos vinculados con actividades delictivas.

La medida se tomó después de que el sábado se registraran dos atentados en distintos puntos de Colombia, que dejaron un policía muerto y varias personas heridas.

Panamá comparte con Colombia una frontera selvática de aproximadamente 266 kilómetros en la región del Darién, una zona de difícil acceso que históricamente ha sido utilizada por organizaciones armadas y grupos criminales. Ante el aumento de la tensión en Colombia, surgieron preocupaciones sobre una posible incursión de grupos como el Clan del Golfo o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio panameño.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, descartó recientemente ese escenario y aseguró que las autoridades de ambos países mantienen intercambio de información de inteligencia y seguimiento permanente de la situación fronteriza.

El dispositivo reforzado se mantendrá con el objetivo de prevenir ingresos irregulares y preservar el control territorial en la frontera con Colombia.