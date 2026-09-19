MiBus afronta mayor gasto en combustible ante el aumento de los pasajeros

El aumento en el precio del diésel representa un importante desafío para la operación de MiBus. Entre enero y agosto de 2026, la empresa reportó $9 millones adicionales en gastos de combustible frente al mismo periodo de 2025, en momentos en que también se registra un crecimiento en la demanda del transporte público. Durante los primeros ocho meses del año, MiBus realizó 2,149,062 viajes, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 2,142,224. Solo en agosto se contabilizaron 12,793,481 abordajes, elevando a 103.9 millones el total de pasajeros movilizados en lo que va de 2026.

MiBus actualiza su sistema de recaudo y prepara nuevas facilidades para usuarios

Ante el incremento de los costos operativos, la empresa también avanza en la modernización de su sistema de recaudo. Durante agosto se instalaron 224 nuevos validadores en las 18 Zonas Pagas, además de equipar a más de 1,000 buses con los nuevos dispositivos. MiBus explicó que estos equipos permitirán reemplazar los validadores anteriores, que habían llegado a su obsolescencia tecnológica y ya no contaban con repuestos ni soporte técnico. La instalación física constituye una de las etapas necesarias para avanzar hacia nuevas modalidades de pago y facilitar el proceso de recarga y validación para los usuarios. A la par de esta actualización tecnológica, la empresa realizó ajustes en su operación para responder a los cambios en la demanda. En la Zona Paga de 5 de Mayo se implementaron modificaciones logísticas en las rutas I672 e I182, mientras que en Torrijos Carter y Alcalde Díaz se efectuaron ajustes operativos para adecuar el servicio a las necesidades de ambas comunidades.

Cinco buses eléctricos ya ruedan en la primera ruta 100 % eléctrica de MiBus