Sonda refuerza el soporte por inconvenientes con el sistema de cobro del Metro de Panamá y MiBus

La implementación del nuevo sistema de recaudo en el transporte público ha generado dudas entre usuarios del Metro de Panamá, MiBus y las Zonas Pagas, especialmente por los cambios en el manejo de las tarjetas, saldos y recargas.
Ante esta situación, Sonda informó que reforzó el personal de atención y soporte para acompañar a los pasajeros durante la transición hacia la nueva plataforma tecnológica.
La empresa explicó que más de 3,500 validadores están siendo actualizados como parte de la migración al modelo Account-Based Ticketing, que permite gestionar la información del usuario mediante un sistema basado en la nube.
Para atender las consultas, Sonda aumentó de 40 a más de 80 los colaboradores en los Centros de Atención Especializados, estaciones del Metro y Zonas Pagas. También cuenta con más de 120 trabajadores en puntos de recarga y más de 50 técnicos e ingenieros dedicados al soporte.
Uno de los principales cambios para los pasajeros está en la vinculación de las tarjetas y la actualización de las recargas, que ahora se gestionan mediante la nueva plataforma.
Sonda recordó que los usuarios cuentan con diferentes canales para verificar sus saldos y recibir asistencia. A través de tarjetametrobus.com es posible consultar el saldo y revisar las transacciones realizadas con la tarjeta.
También está disponible la aplicación A2-20, que permite consultar el saldo en tiempo real, realizar recargas mediante Yappy y localizar puntos de recarga.
De acuerdo con la empresa, las recargas realizadas mediante la plataforma se actualizan en la nube y el saldo se activa al utilizar la tarjeta en los validadores de los buses o en los torniquetes del Metro, sin necesidad de acudir a un tótem para realizar la activación.
Los pasajeros también pueden recibir asistencia mediante el WhatsApp de los Centros de Atención Especializados, al que se puede acceder desde el portal oficial. Además, Sonda colocó códigos QR en distintos puntos de la red para facilitar el acceso al canal de atención.
La empresa aseguró que los datos personales de los usuarios y la información relacionada con sus saldos se mantienen protegidos dentro de una infraestructura segura en la nube.
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