Sonda refuerza el soporte por inconvenientes con el sistema de cobro del Metro de Panamá y MiBus

La implementación del nuevo sistema de recaudo en el transporte público ha generado dudas entre usuarios del Metro de Panamá, MiBus y las Zonas Pagas, especialmente por los cambios en el manejo de las tarjetas, saldos y recargas.

Ante esta situación, Sonda informó que reforzó el personal de atención y soporte para acompañar a los pasajeros durante la transición hacia la nueva plataforma tecnológica.

La empresa explicó que más de 3,500 validadores están siendo actualizados como parte de la migración al modelo Account-Based Ticketing, que permite gestionar la información del usuario mediante un sistema basado en la nube.

Para atender las consultas, Sonda aumentó de 40 a más de 80 los colaboradores en los Centros de Atención Especializados, estaciones del Metro y Zonas Pagas. También cuenta con más de 120 trabajadores en puntos de recarga y más de 50 técnicos e ingenieros dedicados al soporte.

Uno de los principales cambios para los pasajeros está en la vinculación de las tarjetas y la actualización de las recargas, que ahora se gestionan mediante la nueva plataforma.