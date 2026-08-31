¿Qué pasa con el cobro en el Metro de Panamá?

Usuarios del Metro de Panamá han reportado fallas en el sistema de cobro, luego de que la empresa iniciara el proceso de migración hacia un nuevo sistema, implementado por el contratista Sonda.
Desde el fin de semana, algunos pasajeros han señalado que, al pasar sus tarjetas por los validadores, en la pantalla aparece el mensaje “Pase adelante”. Sin embargo, los usuarios desconocen si el viaje fue cobrado correctamente y cuánto saldo mantienen disponible en sus tarjetas.
La situación continúa este lunes, mientras que las máquinas de cobro ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá permanecen fuera de servicio, lo que dificulta a los usuarios consultar o recargar sus tarjetas.
Ante los reportes, el Metro de Panamá emitió un comunicado en el que explicó que, con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de cobro, podrían presentarse situaciones puntuales durante esta etapa de migración.
La entidad indicó que el proceso forma parte de la migración que lleva adelante el contratista Sonda, y aseguró que se mantiene supervisando y fiscalizando los trabajos.
Asimismo, informó que coordina permanentemente con el contratista para que cualquier incidencia sea atendida oportunamente y se minimicen las afectaciones a los usuarios. Para ello, se mantiene disponible el personal y los recursos necesarios durante esta etapa.
El Metro de Panamá agradeció a los usuarios su comprensión y paciencia mientras se completa el proceso de migración al nuevo sistema de cobro.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros