¿Qué pasa con el cobro en el Metro de Panamá?

Usuarios del Metro de Panamá han reportado fallas en el sistema de cobro, luego de que la empresa iniciara el proceso de migración hacia un nuevo sistema, implementado por el contratista Sonda.

Desde el fin de semana, algunos pasajeros han señalado que, al pasar sus tarjetas por los validadores, en la pantalla aparece el mensaje “Pase adelante”. Sin embargo, los usuarios desconocen si el viaje fue cobrado correctamente y cuánto saldo mantienen disponible en sus tarjetas.

La situación continúa este lunes, mientras que las máquinas de cobro ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá permanecen fuera de servicio, lo que dificulta a los usuarios consultar o recargar sus tarjetas.