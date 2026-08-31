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¿Qué pasa con el cobro en el Metro de Panamá?

Usuarios reportan fallas en el sistema de cobro del Metro de Panamá
Usuarios reportan fallas en el sistema de cobro del Metro de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/08/2026 11:51
La entidad indicó que el proceso forma parte de la migración que lleva adelante el contratista Sonda, y aseguró que se mantiene supervisando y fiscalizando los trabajos

Usuarios del Metro de Panamá han reportado fallas en el sistema de cobro, luego de que la empresa iniciara el proceso de migración hacia un nuevo sistema, implementado por el contratista Sonda.

Desde el fin de semana, algunos pasajeros han señalado que, al pasar sus tarjetas por los validadores, en la pantalla aparece el mensaje “Pase adelante”. Sin embargo, los usuarios desconocen si el viaje fue cobrado correctamente y cuánto saldo mantienen disponible en sus tarjetas.

La situación continúa este lunes, mientras que las máquinas de cobro ubicadas en las estaciones del Metro de Panamá permanecen fuera de servicio, lo que dificulta a los usuarios consultar o recargar sus tarjetas.

Fuera de servicio las máquinas de recarga del Metro de Panamá
Fuera de servicio las máquinas de recarga del Metro de Panamá Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Metro de Panamá reconoce incidencias durante la migración al nuevo sistema de cobro

Ante los reportes, el Metro de Panamá emitió un comunicado en el que explicó que, con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de cobro, podrían presentarse situaciones puntuales durante esta etapa de migración.

La entidad indicó que el proceso forma parte de la migración que lleva adelante el contratista Sonda, y aseguró que se mantiene supervisando y fiscalizando los trabajos.

Asimismo, informó que coordina permanentemente con el contratista para que cualquier incidencia sea atendida oportunamente y se minimicen las afectaciones a los usuarios. Para ello, se mantiene disponible el personal y los recursos necesarios durante esta etapa.

El Metro de Panamá agradeció a los usuarios su comprensión y paciencia mientras se completa el proceso de migración al nuevo sistema de cobro.

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