Miss Universo entra en una nueva polémica por veto a seis países; Panamá fija su postura

La organización Miss Universo enfrenta una disputa interna que puso en duda la participación de seis candidatas en la edición 75 del certamen, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico.
La organización anunció que las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos no podrían competir, debido a un conflicto relacionado con los derechos para organizar los concursos nacionales de esos países.
El problema involucra al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien está vinculado a la operación de Miss Universo en Asia. La organización cuestiona los acuerdos gestionados por él y también sus declaraciones sobre asuntos financieros del certamen.
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En medio de la controversia, la Organización Señorita Panamá, en representación de Miss Universe Panamá, emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la Organización Miss Universo y a las acciones dirigidas, según señalaron, a proteger la integridad, estabilidad y legado del certamen.
Los directores nacionales manifestaron su compromiso con los principios de respeto, igualdad, transparencia y cumplimiento de las reglas, y señalaron que las diferencias dentro de la organización deben ser abordadas de manera responsable y mediante los canales correspondientes.
El comunicado también expresa preocupación y desaprobación ante acciones que puedan generar división, confrontación o desinformación y que puedan afectar el desarrollo de la competencia.
Asimismo, Panamá reafirmó su respaldo a Puerto Rico como sede de la edición 75 de Miss Universo, destacando la celebración del aniversario del certamen y la oportunidad de proyectar la cultura y hospitalidad de la isla.
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