Miss Universo entra en una nueva polémica por veto a seis países; Panamá fija su postura

La organización Miss Universo enfrenta una disputa interna que puso en duda la participación de seis candidatas en la edición 75 del certamen, que se realizará el 24 de noviembre en Puerto Rico.

La organización anunció que las representantes de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos no podrían competir, debido a un conflicto relacionado con los derechos para organizar los concursos nacionales de esos países.

El problema involucra al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien está vinculado a la operación de Miss Universo en Asia. La organización cuestiona los acuerdos gestionados por él y también sus declaraciones sobre asuntos financieros del certamen.