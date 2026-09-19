Laura Hochla: la diplomática que llega a Panamá tras pasar por la Casa Blanca y el Vaticano

La ministra consejera de la misión estadounidense en Panamá, Laura Hochla, compartió esta semana con invitados de diversos ámbitos como la política, la empresa y la diplomacia en la recepción de bienvenida hecha en su honor en la residencia oficial del embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera. La cordialidad fue la nota predominante de una cita en la que la número dos de la embajada estadounidense se dio a conocer ante los presentes. En dicha recepción, Marino Cabrera aseguró el pasado miércoles que estaban ‘muy emocionados’ de recibir a Hochla en la misión diplomática y que la entrada de Hochla fue un “baptism by fire” (bautismo de fuego, en inglés), debido a diversos eventos recientes, como la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a Panamá, así como la realización de los ejercicios militares Panamax, que reunieron a 18 países de la región, entre ellos Estados Unidos. “Ella se va a quedar cuando yo me vaya, así que mejor que vayan y hagan una relación con ella”, dijo el representante diplomático, entre risas de los presentes. El pasado 9 de julio, Hochla se reunió en Washington con el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán. Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la agenda bilateral que comparten ambos países. “Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, a fin de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países, aliados estratégicos desde hace más de un siglo”, señaló el embajador en su perfil oficial de Instagram.

Una trayectoria diplomática dilatada

Con una dilatada trayectoria diplomática como funcionaria de carrera del Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos, Hochla asumió el cargo en agosto, tras acumular más de dos décadas de experiencia en asuntos diplomáticos y de política exterior. Su más reciente destino antes de Panamá estuvo en la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, donde se desempeñó como jefa adjunta de misión. Durante 2025 también ejerció como encargada de negocios interina durante el funeral del papa Francisco y el posterior cónclave, proceso en el que fue elegido el primer pontífice nacido en Estados Unidos, conocido como León XIV. La experiencia de Hochla abarca, además, algunos de los principales escenarios de la política exterior estadounidense. En el Departamento de Estado ocupó el cargo de directora de la Oficina de Asuntos del Cáucaso, desde donde estuvo al frente de las relaciones de Estados Unidos con países de la esfera postsoviética como Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Antes de esa etapa, trabajó en la Casa Blanca, donde se desempeñó, durante la administración de Joe Biden, como directora para Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, participando en el manejo de asuntos relacionados con Europa y las relaciones transatlánticas. Su trayectoria también ha estado vinculada al fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y sus socios europeos. En 2023 recibió el Premio Rockwell Anthony Schnabel del Departamento de Estado, un reconocimiento por su trabajo en el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Una carrera con experiencia internacional

Antes de ocupar sus cargos de mayor responsabilidad en Washington y en misiones diplomáticas, Hochla prestó servicio en diferentes destinos internacionales. Su trayectoria incluye España, Georgia, Colombia y Kosovo, además de sus responsabilidades en Washington y ante la Santa Sede. Su experiencia en España tiene también una dimensión académica y lingüística. Hochla fue becaria Fulbright en España y posteriormente incorporó el español entre los idiomas que domina, junto con el italiano y el ruso. Además, está casada con Antonio Campillo, a quien conoció hace 25 años mientras ambos realizaban el famoso Camino de Santiago en España, tal como narró en la recepción ofrecida en su honor. De acuerdo con el perfil disponible en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Hochla es originaria de Nuevo México, estado del suroeste de Estados Unidos. Cursó estudios superiores en Wellesley College y posteriormente obtuvo títulos de la Universidad de Harvard.

Su faceta artística