IMA detiene adquisición de vehículos eléctricos en medio del recorte de gastos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) suspendió el proceso de adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up, luego de la entrada en vigencia de una nueva directriz de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La medida está relacionada con la Circular N.° 31-2026-DC-DNFG, emitida el 8 de septiembre de 2026 y firmada por el contralor general, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El documento ordena suspender la compra de vehículos nuevos en las instituciones del sector público como parte de las acciones para contener el gasto estatal.

El IMA explicó que el proceso de adquisición de los pick-ups eléctricos había sido formalizado bajo la Ley N.° 295 del 25 de abril de 2022, que impulsa la movilidad eléctrica en Panamá y establece el reemplazo progresivo de las flotas vehiculares estatales, con el objetivo de alcanzar un 40 % de unidades eléctricas para 2030.

La institución aseguró que las etapas desarrolladas antes de la suspensión cumplieron con los requisitos técnicos y legales establecidos en las normas de contratación pública.

La directriz de la Contraloría y el MEF también toma en consideración los costos asociados al mantenimiento de los vehículos estatales, entre ellos combustible, repuestos, reparaciones y seguros, además del impacto presupuestario que representa la adquisición de nuevas unidades.

Con esta disposición, el proceso de compra de los vehículos eléctricos tipo pick-up queda suspendido mientras las entidades públicas aplican las medidas establecidas para optimizar el uso de los recursos del Estado.