Contraloría y MEF oficializan suspensión de compra de vehículos nuevos para el Estado

La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializaron este martes 8 de septiembre la suspensión de la compra de vehículos nuevos para las entidades del Estado, como parte de una medida para contener el gasto público y hacer más eficiente el uso de la flota oficial. La disposición fue comunicada mediante la Circular N.° 31-2026-DC-DNFG, firmada por el contralor general de la República, Anel Flores, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La orden fue notificada a los tres órganos del Estado y a las entidades autónomas y semiautónomas. La decisión toma en cuenta que el costo para el Estado no termina con la compra de un vehículo, sino que también incluye los gastos de combustible, mantenimiento, reparaciones, repuestos y seguros. La circular establece que, a partir de ahora, las instituciones no podrán adquirir nuevas unidades. Sin embargo, cuando exista una necesidad prioritaria para garantizar sus actividades operativas, podrán gestionar vehículos mediante la modalidad de alquiler. Estos contratos deberán contemplar el mantenimiento y los seguros de los vehículos y no podrán extenderse más allá del período fiscal en curso. Los contratos de alquiler que ya se encuentren vigentes no serán afectados y continuarán bajo las condiciones establecidas.

Una medida que ya había sido adelantada

La decisión se produce un día después de que Flores anunciara ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que la Contraloría buscaba frenar la compra de vehículos oficiales y revisar primero las condiciones de la flota estatal. Durante su comparecencia, el contralor había señalado que el Estado mantiene alrededor de 32,000 vehículos y estimó que unos 5,000 podrían encontrarse dañados, abandonados o fuera de circulación. Flores cuestionó que unidades relativamente nuevas terminen deteriorándose por desperfectos que, en algunos casos, podrían ser menores. “Eso es lo que ve el ciudadano cuando pasa por los diferentes patios: carros que relativamente están nuevos y porque les falló una batería o cualquier otra cosa quedan convertidos en chatarra”, manifestó. El contralor explicó que los procesos administrativos para adquirir repuestos o realizar reparaciones pueden demorar la recuperación de los vehículos, provocando que las unidades acumulen nuevos daños mientras permanecen fuera de servicio.

El alquiler como alternativa

La circular establece el alquiler como una alternativa cuando una institución demuestre que requiere vehículos para mantener sus operaciones. Esta posibilidad había sido planteada por Flores durante su comparecencia, donde propuso analizar contratos que incluyan mantenimiento y seguro, de manera que las instituciones no tengan que asumir directamente los costos y trámites relacionados con la reparación de las unidades. El contralor había señalado que antes de adoptar esta modalidad debía realizarse una evaluación financiera y técnica para determinar qué instituciones necesitan vehículos, qué cantidad requieren y qué tipo de unidad corresponde según sus funciones. “Hay que categorizar por gama y por institución”, sostuvo Flores. Como ejemplo, mencionó que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario podría necesitar camionetas tipo pick-up para el trabajo en áreas rurales, mientras que otras instituciones podrían operar con vehículos de menor costo. También puso como referencia a la Policía Nacional, al considerar que para determinadas funciones lo importante es garantizar que las unidades estén disponibles diariamente. “Si necesito 100 vehículos de patrullaje, necesito 100 carros todos los días. ¿Para qué quiero 100 dañados?”, cuestionó.

Ya existía una política para compartir vehículos