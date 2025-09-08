Contraloría hace llamado de atención sobre la rendición de cuentas a todo el sector público

En un movimiento que refuerza la transparencia y la fiscalización del gasto público, la <b><a href="/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b> ha instruido a todas las entidades estatales a cumplir de manera estricta con la rendición de cuentas. A través de la Circular N.° 43, el <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">contralor general, Anel Flores</a></b>, ha recordado que esta obligación es 'un deber legal y un compromiso ético con el país'.La medida exige a las Direcciones de Auditoría Interna de cada institución pública que verifiquen con rigor los informes de rendición de cuentas. Estos documentos deben ser presentados <b>mensualmente</b> durante los primeros quince días del mes siguiente. El contralor Flores enfatizó la importancia de este proceso: <i>'Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado'.</i>La directiva afecta a una amplia gama de funcionarios y entidades, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional, ministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rectores de universidades, y directores de empresas públicas, entre otros. La responsabilidad recae especialmente en los <b>agentes de manejo</b>, aquellos que administran, custodian o autorizan el uso de los fondos y bienes públicos.Con esta disposición, la Contraloría busca eliminar cualquier margen para la mala administración o el uso indebido de los recursos del Estado. La rendición de cuentas, según el comunicado, no es un simple trámite, sino una <b>obligación fundamental</b> para garantizar que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones y en la gestión responsable del dinero público.La Contraloría reafirma así su compromiso con el manejo transparente de los bienes y fondos del Estado, un pilar esencial para la confianza ciudadana y la integridad en la función pública.