Aaron Rodgers se toma revancha con los Jets

El mariscal de campo Aaron Rodgers tuvo el domingo un regreso triunfal a Nueva York, al lanzar para cuatro touchdowns y 244 yardas en la victoria de los Pittsburgh Steelers por 34-32 ante su exequipo, los New York Jets.

Rodgers, de 41 años, fue la gran figura del partido disputado en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, por la primera fecha de la temporada 2025 de la liga de football americano (NFL).

El veterano mariscal de campo solo había logrado ganar cinco de sus 17 partidos en la temporada 2024, su última con los Jets.

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros”, dijo Rodgers al finalizar el partido este domingo. “Hablaron mucha basura, entiendo que puedo jugar mejor, pero por ahora estoy contento con ganar el primer partido”.

Con el partido 26-17 a favor de los locales al finalizar el tercer período, Rodgers tomó el control del encuentro y en cuestión de segundos lideró la remontada con pases consecutivos de touchdown para Jaylen Warren y Calvin Austin.

Un acarreo de una yarda de Justin Fields le regresó la ventaja a los locales.

Sin embargo, Rodgers tuvo la última palabra y lideró a su equipo hasta territorio enemigo en los minutos finales, para que Chris Boswell pusiera el toque final con un gol de campo de 60 yardas.

“Es un juego de locos, aprovechamos nuestras oportunidades”, destacó Rodgers. “Tendremos muchas cosas para analizar pero logramos una secuencia ganadora al final”.

“Amo este equipo, amo esta franquicia, agradezco que me den esta oportunidad ya que no hay mejor sentimiento que estar en el terreno de juego”, agregó.

Por los Jets, el corredor Breece Hall completó 107 yardas por la vía terrestre, mientras que Garrett Wilson atrapó el único touchdown a pase de Fields.

En otro resultado del domingo, los Indianapolis Colts rompieron una racha de 11 años sin ganar su partido debut al imponerse 33-8 a los Miami Dolphins.

Daniel Jones tomó control de la ofensiva de los Colts completando 22 de 29 pases para 272 yardas y un touchdown.

Tua Tagovailoa fue la gran decepción de Miami con una pérdida de balón y dos intercepciones.

Por otra parte, el joven sensación Jayden Daniels tuvo una modesta actuación con 233 yardas y un touchdown en la victoria 21-6 de los Washington Commanders sobre los New York Giants.

Deebo Samuel y Jacory Croskey-Merritt anotaron con dos acarreos para el cuadro capitalino.

Packers debutan con victoria

En un duelo entre candidatos a los playoffs, los Green Bay Packers derrotaron 27-13 a los Detroit Lions.

La defensa de los Packers fue artífice de la victoria al limitar a Detroit a 246 yardas y concretar en cinco de sus 15 oportunidades de tercer intento.

Jordan Love le ganó el duelo a Jared Goff con 188 yardas y dos touchdowns.

En el tradicional encuentro de la noche de domingo, los Buffalo Bills completaron una épica remontada para imponerse 41-40 a los Baltimore Ravens.

Los Ravens lideraban 40-25 con 11:42 minutos por jugar, antes de tres anotaciones consecutivas de los locales, entre ellas un gol de campo de 32 yardas de Matt Prater que definió el partido en la última jugada.

Josh Allen terminó el partido con 394 yardas y dos touchdowns mientras que Lamar Jackson sumó 210 yardas y tres touchdowns.