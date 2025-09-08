En el Día Internacional del Periodista, Conape reafirma compromiso con una labor informativa ética y defensora de la democracia

En el marco del Día Internacional del Periodista, el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (Conape) hizo un firme llamado a la profesión para reforzar el compromiso con un periodismo ético, responsable y transparente, que se mantenga al margen de banderías políticas y económicas. La organización gremial subrayó que la labor dentro del gremio debe ofrecer a la ciudadanía todas las fuentes y contrapartes, con el fin de informar con rigor y objetividad, y permitir que cada persona forme su propio criterio.

El comunicado destaca que sin periodismo no hay democracia, recordando que la sociedad necesita del trabajo de los comunicadores para denunciar injusticias, visibilizar realidades y dar voz a los sectores más vulnerables. En este contexto, Conape felicitó a cada profesional que honra la misión de informar con transparencia, subrayando que el verdadero periodismo no busca inducir ni manipular opiniones, sino servir como un pilar de la institucionalidad democrática.

La organización gremial también reconoció los nuevos retos de la profesión: desde los cambios tecnológicos, las transformaciones en las audiencias, el desempleo y las condiciones laborales, hasta la necesidad de capacitación constante y de explorar nuevas narrativas.

Según el comunicado, la tecnología devuelve a los periodistas el poder del cuarto poder, pero advirtió que ese poder solo cobra sentido si está acompañado de ética, responsabilidad y conexión con las audiencias.

Conape rechazó de manera categórica toda práctica que utilice el periodismo para el chantaje o el favorecimiento de intereses particulares, y aplaudió a quienes ejercen con valentía, denunciando la corrupción y siendo la voz de los problemas sociales.

En este Día Internacional del Periodista, el gremio renovó su compromiso con un periodismo auténtico, que informe, ilumine y aporte genuinamente al desarrollo de la sociedad panameña.