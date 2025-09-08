Eliminatoria: Panamá empata nuevamente, esta vez, con Guatemala

La Selección Nacional de Panamá apenas pudo sacar un empate 1-1 ante Guatemala en partido de eliminatoria mundialista de la Concacaf, que se llevó a cabo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El primer tiempo fue complicado para los panameños, que no se encontraban en la cancha, no jugaban a nada, muchos pelotazos y nada de método europeo.

Eso cobró venganza, porque Guatemala abrió la pizarra al minuto al 34, por intermedio de Óscar Santis.

A pesar de la tormenta, Panamá logró empatar al 37, gracias a la anotación de Carlos Harvey, quien de cabeza definió ante la asistencia de Eric Davis.

Así se fueron a los camerinos. Ya para la segunda etapa, los panameños lo intentaron, pero Guatemala se cerró, dejando con pocas opciones de un tanto.

Aunque presionaron con todo, el gol nunca llegó y ambos tuvieron que conformarse con un punto.

Con ese resultado, Panamá es tercero del grupo con dos puntos.

El historial entre Panamá y Guatemala habla de que ambos equipos se han enfrentado en 42 ocasiones con saldo favorable para la escuadra panameña con 18 victorias, 12 empates y 12 triunfos para los guatemaltecos.

Ya son 20 años sin conocer la derrota para el elenco panameño en sus duelos frente al onceno guatemalteco, desde su última caída en el 2005 2-1 como visitante en la Hexagonal Final rumbo al Mundial de Alemania 2006, para una racha positiva de 15 partidos seguidos sin perder ante los chapines en una seguidilla positiva que ya suma 11 victorias y cuatro empates.

AsÍ mismo, el elenco panameño llega al partido aferrado a su fortín que se ha convertido el llamado Coloso de Juan Díaz, donde no pierde por Eliminatorias desde hace 10 años, cuando cayó por última vez en un partido de la segunda fase en el 2015, en el camino rumbo al Mundial de Rusia 2018.

En total, son 20 partidos consecutivos sin perder en casa por Eliminatorias, con registro de 13 victorias y siete empates, desde su última caída en la segunda fase en el 2015 en el camino rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Guatemala es que nunca ha perdido ante Panamá en partidos por Eliminatorias Mundialistas.

Los guatemaltecos contabilizan siete partidos seguidos sin perder, con cinco victorias y dos empates.

El siguiente partido de los panameños será el 10 de octubre ante El Salvador, desde las 8 de la noche, en el estadio Jorge ‘El Mágico’ González y después recibirán a Surinam el 14 de octubre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 9 de la noche.