Eliminatorias: Alineaciones Panamá vs. Guatemala

Como está establecido una hora antes del pitazo inicial, los directores técnicos de la selección de Panamá y Guatemala revelaron sus alineaciones para la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El XI inicial de la selección de Panamá

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, reveló la alineación inicial para salir como local al terreno del Estadio Rommel Fernández, que se mantiene a su máxima capacidad para este partido eliminatorio.

Titulares de Panamá

22 Orlando Mosquera

4 Fidel Escobar

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

11 Edgar Yoel Bárcenas

14 Carlos Harvey

15 Eric Davis

16 Andrés Andrade

17 José Fajardo

20 Aníbal Godoy (C)

23 Michael Amir Murillo

Suplentes: 1 L. Mejía (GK) / 2 C. Blackman / 3 J. Córdoba / 5 E. Cedeño / 7 J. L. Rodríguez / 9 T. Rodríguez / 12 C. Samudio (GK) / 18 E. Rose / 18 C. Waterman / 19 J. Gutiérrez / 21 C. Yanis

El gran ausente en la alineación panameña es Cristian ‘Fulo’ Martínez, quien está suspendido debido a acumulación de tarjetas.

La inicial de Guatemala ante la selección de Panamá

Un total de 2 mil fanáticos en el Estadio Rommel Fernández listos para recibir a la selección de Guatemala ante Panamá. Aquí está el listado de Luis Fernando Tena.

Once Inicial de Panamá

1 Nicholas Hagen

7 Aarón Herrera

3 Nicolás Samayoa

4 José Pinto (c)

16 José Morales

22 Jonathan Franco

2 José Ardón

18 Oscar Santis

5 José Rosales

15 Rudy Muñoz

19 Arquímidez Ordóñez

Suplentes: 12 Navarro, 6 Ramírez, 14 Lom, 21 Pérez, 8 Saravia, 17 Castellanos, 9 Rubín, 10 Altan, 20 Escobar, 13 Lemus, 11 Méndez y 23 Aguilar