Eliminatorias: Alineaciones Panamá vs. Guatemala

Como está establecido una hora antes del pitazo inicial, los directores técnicos de la selección de Panamá y Guatemala revelaron sus alineaciones para la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.<b>El XI inicial de la selección de Panamá </b>Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, reveló la alineación inicial para salir como local al terreno del Estadio Rommel Fernández, que se mantiene a su máxima capacidad para este partido eliminatorio. <b>Titulares de Panamá</b>22 Orlando Mosquera4 Fidel Escobar8 Adalberto Carrasquilla10 Ismael Díaz11 Edgar Yoel Bárcenas14 Carlos Harvey15 Eric Davis16 Andrés Andrade17 José Fajardo20 Aníbal Godoy (C)23 Michael Amir Murillo<b>Suplentes: </b>1 L. Mejía (GK) / 2 C. Blackman / 3 J. Córdoba / 5 E. Cedeño / 7 J. L. Rodríguez / 9 T. Rodríguez / 12 C. Samudio (GK) / 18 E. Rose / 18 C. Waterman / 19 J. Gutiérrez / 21 C. YanisEl gran ausente en la alineación panameña es Cristian ‘Fulo’ Martínez, quien está suspendido debido a acumulación de tarjetas.<b>La inicial de Guatemala ante la selección de Panamá</b>Un total de 2 mil fanáticos en el Estadio Rommel Fernández listos para recibir a la selección de Guatemala ante Panamá. Aquí está el listado de Luis Fernando Tena.<b>Once Inicial de Panamá</b>1 Nicholas Hagen 7 Aarón Herrera3 Nicolás Samayoa4 José Pinto (c)16 José Morales22 Jonathan Franco2 José Ardón18 Oscar Santis5 José Rosales15 Rudy Muñoz19 Arquímidez OrdóñezSuplentes: 12 Navarro, 6 Ramírez, 14 Lom, 21 Pérez, 8 Saravia, 17 Castellanos, 9 Rubín, 10 Altan, 20 Escobar, 13 Lemus, 11 Méndez y 23 Aguilar