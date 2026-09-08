Escasez de vacunas en Yemen deja a millones de niños sin inmunizaciones

La suspensión de las operaciones de UNICEF en Yemen, tras la detención de trabajadores de Naciones Unidas, ha provocado el agotamiento de los suministros y ha obligado a algunas familias a recorrer largas distancias para conseguir vacunas.

Para Mirsal Adel, de 47 años, encontrar vacunas para sus hijos siempre había sido sencillo. En su ciudad natal, Ibb, en el suroeste de Yemen, los hospitales públicos y las clínicas pediátricas las proporcionaban de manera gratuita.

Sin embargo, cuando llegó el momento de vacunar a su quinto hijo, un bebé de cuatro meses, conseguir las dosis necesarias se convirtió en un desafío.

Adel acudió en varias ocasiones al hospital, pero recibió la misma respuesta: UNICEF, que anteriormente suministraba las vacunas, había dejado de hacerlo y no existía una fecha clara para la llegada de nuevos suministros.

“La salud de nuestros hijos es una línea roja y debemos hacer todo lo posible para que sean vacunados”, afirmó Adel.

Ante la falta de vacunas en su localidad, decidió viajar con su hijo hasta Taiz, una ciudad controlada por el Gobierno y situada a unos 75 kilómetros de distancia. Allí consiguió que el bebé recibiera sus primeras dosis contra la poliomielitis y la enfermedad neumocócica.

Aunque logró vacunar a su hijo, Adel ya piensa en las próximas dosis y en la posibilidad de tener que volver a realizar el mismo recorrido.

“Espero que las vacunas infantiles estén disponibles localmente la próxima vez para no tener que volver a viajar”, señaló.

UNICEF suspendió sus operaciones

La escasez está relacionada con la suspensión de las operaciones de UNICEF en las zonas controladas por los hutíes.

En octubre de 2025, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia suspendió sus actividades en estas áreas después de que decenas de trabajadores de Naciones Unidas, incluidos empleados de UNICEF, fueran detenidos y las instalaciones de la organización fueran allanadas.

Los hutíes, que controlan gran parte del norte y oeste de Yemen, mantienen desde hace años un conflicto con el Gobierno internacionalmente reconocido del país y han sido señalados por realizar detenciones y acciones contra trabajadores humanitarios.

El Ministerio de Salud de Yemen, con sede en la capital, Saná, confirmó a Al Jazeera que el último envío de vacunas que recibió llegó el 4 de septiembre de 2025.

La situación se agravó durante los meses siguientes.

A finales de julio de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Población del Gobierno con sede en Adén advirtió que cerca de cinco millones de niños en las zonas controladas por los hutíes habían quedado sin acceso a las inmunizaciones rutinarias esenciales. Entre ellos se encuentra el hijo de Adel.

Según Al Jazeera y Anadolu Agency, la crisis de vacunación ocurre en un país cuyo sistema sanitario ya se encuentra gravemente afectado por más de una década de guerra.

El conflicto comenzó a finales de 2014, cuando los hutíes tomaron gran parte del norte y oeste del país, incluida Saná. En marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudita intervino militarmente en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente.

Aunque un alto el fuego negociado por Naciones Unidas en 2022 redujo considerablemente los enfrentamientos, las tensiones volvieron a aumentar durante 2026 y los combates se han intensificado recientemente.

La guerra ha dejado una infraestructura sanitaria debilitada y millones de personas dependiendo de la asistencia humanitaria.

En marzo de este año, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que solo el 59,3% de las instalaciones sanitarias de Yemen funcionaban completamente.

La cobertura general de vacunación se situaba entonces en alrededor del 63%. Sin embargo, esas cifras fueron registradas antes de que las reservas de vacunas en las zonas controladas por los hutíes se agotaran completamente en julio. Por ello, la cobertura actual podría ser considerablemente inferior.

La interrupción de las vacunaciones aumenta el riesgo de que enfermedades prevenibles vuelvan a propagarse entre los niños yemeníes.

Las vacunas rutinarias protegen contra enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tos ferina y otras infecciones que pueden provocar discapacidades permanentes o incluso la muerte, especialmente en lugares donde el acceso a atención médica es limitado.

Para familias como la de Adel, el problema ya no se trata únicamente de tener acceso a un hospital. Ahora significa encontrar un lugar donde existan las vacunas necesarias y poder costear el viaje para recibirlas.

El recorrido de 75 kilómetros que realizó con su bebé puede parecer corto en un mapa, pero en un país afectado por años de conflicto representa una dificultad considerable para una familia que necesita repetir el viaje cada vez que corresponde una nueva dosis.

La historia de Adel refleja así una crisis que afecta a millones de niños: mientras las disputas políticas y la detención de trabajadores humanitarios han interrumpido el suministro de vacunas, las familias quedan obligadas a buscar alternativas por su cuenta.