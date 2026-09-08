Agroferias del IMA este jueves 10 de septiembre: conozca los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 10 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el jueves 10 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Colón: Parque público de Puerto Lindo en el distrito de Portobelo.
-Veraguas: Entrada de La Arena de El María (cancha techada) en el distrito de Las Palmas y en el Instituto Profesional y Técnico de Río Luis en el distrito de Sante Fe.
-Panamá Oeste: Cancha techada de El Espavé en Sajalices en el distrito de Chame.
-Los Santos: Junta comunal de Bajo de Güera en el distrito de Macaracas.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Iglesia en el distrito de Nole Duima.
-Herrera: Casa local de Peñas Chatas en el distrito de Ocú.
-Chiriquí: Cancha comunal de Alanje en el distrito de Alanje.
-Panamá Este: Casa Comunal de Unión Santeña en el distrito de Chepo.
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