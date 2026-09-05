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Agroferias del IMA este 7 y 8 de septiembre: conoce los puntos habilitados

El IMA anuncia dónde serán las agroferias este lunes 7 y martes 8 de septiembre,
El IMA anuncia dónde serán las agroferias este lunes 7 y martes 8 de septiembre, Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/09/2026 13:24
Este lunes y martes habrá agroferias del IMA con productos de primera necesidad a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 7 y martes 8 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del lunes 7 y martes 8 de septiembre a nivel nacional

Para el lunes 7 y martes 8 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

-Chiriquí: Cancha comunal de Potrerillo Arriba en el distrito de Dolega.

-Panamá Oeste: Cancha de El Nance en el distrito de San Carlos.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

-Coclé: Junta comunal de El Valle en el distrito de Antón.

-Colón: Predios de la junta comunal de El Giral en el distrito de Colón.

-Panamá Este: Cancha Unión de Azuero en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada de Loro en el distrito de Mironó y en la comunidad de Kankintú en el distrito de Kankintú.

-Darién: Junta comunal de Platanilla en Río Congo Arriba en el distrito de Santa Fe.

-Herrera: Junta Comunal de Los Llanos en el distrito de Ocú.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.

-Panamá: Cancha de la Escuela Nuevo Progreso en Ernesto Córdoba Campos en el distrito de Panamá.

-Veraguas: Escuela El Baco en el corregimiento de La Tetilla en el distrito de Calobre y en la casa comunal de El Macano en Cerro de Casa en el distrito de Las Palmas.

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