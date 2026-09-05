Agroferias del IMA este 7 y 8 de septiembre: conoce los puntos habilitados

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 7 y martes 8 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el lunes 7 y martes 8 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
-Chiriquí: Cancha comunal de Potrerillo Arriba en el distrito de Dolega.
-Panamá Oeste: Cancha de El Nance en el distrito de San Carlos.
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
-Coclé: Junta comunal de El Valle en el distrito de Antón.
-Colón: Predios de la junta comunal de El Giral en el distrito de Colón.
-Panamá Este: Cancha Unión de Azuero en el distrito de Chepo.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Quebrada de Loro en el distrito de Mironó y en la comunidad de Kankintú en el distrito de Kankintú.
-Darién: Junta comunal de Platanilla en Río Congo Arriba en el distrito de Santa Fe.
-Herrera: Junta Comunal de Los Llanos en el distrito de Ocú.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.
-Panamá: Cancha de la Escuela Nuevo Progreso en Ernesto Córdoba Campos en el distrito de Panamá.
-Veraguas: Escuela El Baco en el corregimiento de La Tetilla en el distrito de Calobre y en la casa comunal de El Macano en Cerro de Casa en el distrito de Las Palmas.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros