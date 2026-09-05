¿Por qué cada 5 de septiembre todos recuerdan a Vico C?

Hay canciones que dejan de ser simples melodías y terminan convirtiéndose en parte de una fecha. Eso ocurre cada 5 de septiembre con el tema que el rapero puertorriqueño Vico C dedicó a su hija mayor, una composición que, más de dos décadas después, continúa siendo recordada por sus seguidores.

La historia detrás de “5 de septiembre” comenzó con un momento familiar. El artista tomó como inspiración el cumpleaños de su hija, Marangely Lozada Trinidad, y convirtió en música las emociones de un padre al ver cómo su niña crecía.

Este sábado 5 de septiembre de 2026, Marangely llega a los 36 años, una fecha que inevitablemente vuelve a poner la canción en el centro de la conversación entre los seguidores de Vico C y amantes de la música urbana en América Latina.

El tema forma parte del álbum “En honor a la verdad”, lanzado en 2003, producción que llegó después de uno de los periodos más difíciles en la vida del artista. Un año antes, Vico C había sido arrestado en Miami por posesión de cocaína y posteriormente pasó un tiempo en prisión.

Durante ese periodo, el cantante continuó desarrollando material musical. Entre las canciones que trabajó surgió precisamente “5 de septiembre”, una pieza de carácter personal que terminaría convirtiéndose en una de las más reconocidas de su repertorio.