¿Por qué cada 5 de septiembre todos recuerdan a Vico C?

Hay canciones que dejan de ser simples melodías y terminan convirtiéndose en parte de una fecha. Eso ocurre cada 5 de septiembre con el tema que el rapero puertorriqueño Vico C dedicó a su hija mayor, una composición que, más de dos décadas después, continúa siendo recordada por sus seguidores.
La historia detrás de “5 de septiembre” comenzó con un momento familiar. El artista tomó como inspiración el cumpleaños de su hija, Marangely Lozada Trinidad, y convirtió en música las emociones de un padre al ver cómo su niña crecía.
Este sábado 5 de septiembre de 2026, Marangely llega a los 36 años, una fecha que inevitablemente vuelve a poner la canción en el centro de la conversación entre los seguidores de Vico C y amantes de la música urbana en América Latina.
El tema forma parte del álbum “En honor a la verdad”, lanzado en 2003, producción que llegó después de uno de los periodos más difíciles en la vida del artista. Un año antes, Vico C había sido arrestado en Miami por posesión de cocaína y posteriormente pasó un tiempo en prisión.
Durante ese periodo, el cantante continuó desarrollando material musical. Entre las canciones que trabajó surgió precisamente “5 de septiembre”, una pieza de carácter personal que terminaría convirtiéndose en una de las más reconocidas de su repertorio.
Más allá de estar dedicada a una persona específica, la canción logró conectar con miles de oyentes porque aborda una experiencia familiar universal: ver crecer a los hijos y darse cuenta de lo rápido que pasan los años.
En la composición, Vico C recuerda el momento en que su hija cumplía 13 años y expresa la sensación de que el tiempo se escapó entre sus manos. Esa historia personal hizo que cada llegada del 5 de septiembre adquiriera un significado especial para quienes conocen el tema.
Con el paso de los años, la canción se convirtió en una especie de tradición para sus seguidores. Cada septiembre, las redes sociales se llenan de referencias al tema y muchos vuelven a escucharlo como una forma de recordar la relación entre el artista y su hija.
A 23 años de su lanzamiento, “5 de septiembre” mantiene su vigencia y demuestra que algunas canciones pueden trascender su época. Lo que Vico C escribió como un recuerdo para su hija terminó convirtiéndose en la banda sonora de una fecha que, para varias generaciones, ya resulta imposible pasar por alto.
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