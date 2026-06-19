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Farándula

De ‘Colegiala’ a ‘Que vuelva’: las canciones eternas de Alex Bueno

El manejo de múltiples géneros tropicales convirtió a Alex Bueno en un artista versátil e influyente en la cuenca del Caribe.
El manejo de múltiples géneros tropicales convirtió a Alex Bueno en un artista versátil e influyente en la cuenca del Caribe. Tomada de Facebook del artista
Por
Mileika Lasso
  • 19/06/2026 11:40
Un repaso por las producciones discográficas de Alex Bueno que marcaron los años 80 y 90 en la música caribeña

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El fallecimiento de Alex Bueno en Nueva York, tras librar una batalla contra el cáncer que se originó con un tumor cerebral en 2025, provocó un profundo luto en la industria de la música latina. Sin embargo, más allá del adverso desenlace de su salud a los 62 años, el artista conocido como «El Mayimbito» deja un patrimonio sonoro indestructible. A lo largo de cuatro décadas de trayectoria, demostró una versatilidad única al dominar con igual maestría el merengue, la bachata, la salsa y el bolero.

Repasar su catálogo es adentrarse en la identidad musical del Caribe. Aunque su repertorio es extenso, cinco composiciones se posicionan como las piezas fundamentales para comprender su impacto cultural y su vigencia en las plataformas digitales.

1. El jardín prohibido

Esta pieza destaca como uno de los mayores hitos en la carrera de Bueno. La canción logró fusionar el romanticismo lírico con la cadencia del ritmo tropical, convirtiéndose en un éxito que superó las tres décadas de vigencia. Su interpretación se mantiene como una referencia obligatoria de su catálogo.

2. Que vuelva

Establecida como una de las bachatas más emblemáticas del repertorio dominicano, este tema destaca por su alta rotación en los entornos digitales. La carga de nostalgia en su letra, combinada con el particular registro vocal del intérprete, la consolidó como un clásico de la bachata romántica.

3. Ese hombre soy yo

Durante la década de los noventa, esta producción impulsó la figura de Bueno en el género de la bachata a gran escala. La fuerza y pasión de su ejecución vocal en este tema le aseguraron un lugar permanente en los recopilatorios de la música caribeña.

4. Colegiala

Esta composición corresponde a los años ochenta, etapa en la que el cantante formó parte de la Orquesta Liberación. Con un ritmo acelerado y contagioso, el tema se posicionó como un clásico bailable y un pilar histórico dentro de la evolución del merengue dominicano.

5. Busca un confidente

Publicada en un período de alta producción y éxito comercial dentro del género de la bachata, la canción sobresale por su contenido emocional. La madurez interpretativa plasmada en esta pista la convirtió en una de las preferidas por los seguidores del artista.

El impacto de su obra se complementa con menciones de alto valor como “Qué cara más bonita”, “Me muero por ella”, “Con el alma desnuda”, “Pídeme” y “Yo me iré”. Estas producciones aseguran la permanencia de Alex Bueno como una de las figuras más influyentes de la música popular de la región, cuyo legado técnico e interpretativo sobrevivirá a su partida.

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