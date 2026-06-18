Muere el cantante Alex Bueno a los 62 años en Nueva York

El panorama de la música latina vistió de luto este jueves tras confirmarse el fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno, a los 62 años, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El artista, reconocido por su versatilidad en géneros como el merengue, la bachata, la salsa y la balada, enfrentó un adverso cuadro de salud durante los últimos meses.

La salud de Bueno desmejoró de forma notable a partir de 2025, año en el cual se somió a una intervención quirúrgica cerebral tras la detección de una lesión en la cabeza. Los análisis médicos posteriores determinaron que el tumor extirpado contenía células cancerígenas, situación que obligó al vocalista a iniciar un riguroso tratamiento oncológico en territorio estadounidense.

A pesar de que el equipo del cantante solicitó cadenas de oración días antes del deceso debido a una recaída, el deterioro de su organismo interrumpió los planes de retorno a los escenarios que el propio artista mantenía con fe.

Alex Bueno consolidó su carrera como una de las voces más distinguidas de República Dominicana. Su legado musical incluye éxitos internacionales de alta rotación radial como Que vuelva, Ese hombre soy yo, El jardín prohibido, Colegiala y Qué cara más bonita, piezas que marcaron la época de oro de la música tropical.