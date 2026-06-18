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Farándula

Muere el cantante Alex Bueno a los 62 años en Nueva York

Alex Bueno fue uno de los referentes dominicanos más polifacéticos de la música caribeña, dominando el merengue y la bachata.
Alex Bueno fue uno de los referentes dominicanos más polifacéticos de la música caribeña, dominando el merengue y la bachata. @alexbuenomundial
Por
Mileika Lasso
  • 18/06/2026 13:15
El intérprete dominicano Alex Bueno falleció en Nueva York tras padecer complicaciones por un tumor cerebral detectado en el año 2025

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El panorama de la música latina vistió de luto este jueves tras confirmarse el fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno, a los 62 años, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El artista, reconocido por su versatilidad en géneros como el merengue, la bachata, la salsa y la balada, enfrentó un adverso cuadro de salud durante los últimos meses.

La salud de Bueno desmejoró de forma notable a partir de 2025, año en el cual se somió a una intervención quirúrgica cerebral tras la detección de una lesión en la cabeza. Los análisis médicos posteriores determinaron que el tumor extirpado contenía células cancerígenas, situación que obligó al vocalista a iniciar un riguroso tratamiento oncológico en territorio estadounidense.

A pesar de que el equipo del cantante solicitó cadenas de oración días antes del deceso debido a una recaída, el deterioro de su organismo interrumpió los planes de retorno a los escenarios que el propio artista mantenía con fe.

Alex Bueno consolidó su carrera como una de las voces más distinguidas de República Dominicana. Su legado musical incluye éxitos internacionales de alta rotación radial como Que vuelva, Ese hombre soy yo, El jardín prohibido, Colegiala y Qué cara más bonita, piezas que marcaron la época de oro de la música tropical.

El comunicado oficial de su equipo de trabajo

A través de la cuenta oficial de Instagram del artista, sus portavoces compartieron un mensaje detallando el deceso y solicitando espacio para los familiares en este momento de duelo:

“Con nuestro más hondo pesar y el más alto respeto, informamos el sensible fallecimiento de nuestro querido Alex Bueno, este 18 de junio en la ciudad de New York, a las 9:43 de la mañana. Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical.

Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor. Ante este difícil momento, solicitamos respetuosamente comprensión y privacidad para su familia y seres queridos, permitiéndoles atravesar el duelo en la más estricta intimidad.

Próximamente se publicarán los detalles referentes a las honras fúnebres correspondientes. ¡Vete en paz, querido Alex! Tu memoria y tu legado permanecerán vigentes de manera imperecedera en cada uno de nosotros. ¡Paz a tu alma!”

Hasta el momento, los representantes del cantante no han ofrecido mayores declaraciones sobre el traslado de los restos hacia su tierra natal para los actos fúnebres públicos.

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