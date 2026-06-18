Muere el cantante Alex Bueno a los 62 años en Nueva York

El panorama de la <a href="/tag/-/meta/musica-latina">música latina</a> vistió de luto este jueves tras confirmarse el fallecimiento del cantante dominicano <b>Alex Bueno</b>, a los 62 años, en la ciudad de <a href="/tag/-/meta/nueva-york">Nueva York</a>, Estados Unidos. El artista, reconocido por su versatilidad en géneros como el merengue, la bachata, la salsa y la balada, enfrentó un adverso cuadro de salud durante los últimos meses.La salud de Bueno desmejoró de forma notable a partir de 2025, año en el cual se somió a una intervención quirúrgica cerebral tras la detección de una lesión en la cabeza. Los análisis médicos posteriores determinaron que el tumor extirpado contenía células cancerígenas, situación que obligó al vocalista a iniciar un riguroso tratamiento oncológico en territorio estadounidense.A pesar de que el equipo del cantante solicitó cadenas de oración días antes del deceso debido a una recaída, el deterioro de su organismo interrumpió los planes de retorno a los escenarios que el propio artista mantenía con fe.<b>Alex Bueno</b> consolidó su carrera como una de las voces más distinguidas de <a href="/tag/-/meta/republica-dominicana">República Dominicana</a>. Su legado musical incluye éxitos internacionales de alta rotación radial como <i>Que vuelva, Ese hombre soy yo, El jardín prohibido, Colegiala </i>y<i> Qué cara más bonita</i>, piezas que marcaron la época de oro de la música tropical.