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¿Quién llevará la banda de Panamá al Miss Universo? Este sábado 5 de septiembre se revela la nueva reina

Miss Universe Panamá celebra este sábado su gran final en la Arena Roberto Durán
Miss Universe Panamá celebra este sábado su gran final en la Arena Roberto Durán @missuniversepanamaorg
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/09/2026 13:29
La Arena Roberto Durán será escenario este sábado de la gran final de Miss Universe Panamá, donde se conocerá a la nueva reina nacional.

La organización Señorita Panamá confirmó que este sábado 5 de septiembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universe Panamá, a partir de las 7:00 p.m., en la Arena Roberto Durán, donde se conocerá a la mujer que llevará la banda de Panamá y representará al país en el certamen internacional.

Un total de 28 candidatas, representantes de las principales regiones turísticas de Panamá, competirán por la corona nacional en una noche que promete reunir belleza, cultura y representación de las distintas regiones del país.

La organización también confirmó que Analía Núñez, Miss Universe Panamá 1999, y Sheldry Sáez, Miss Universe Panamá 2011, serán las presentadoras oficiales de la Gala Final de Miss Universe Panamá.

Una noche antes, las candidatas enfrentaron la preliminar

Como parte del camino hacia la gran final, este viernes 4 de septiembre se realizó la competencia preliminar de Miss Universe Panamá con la gala “¡Viva Panamá!”.

Durante esta jornada, las candidatas desfilaron en traje de baño y lucieron elegantes vestidos de noche. Además, presentaron los trajes que utilizarán en la competencia de traje nacional, uno de los momentos más esperados del certamen por su representación de las tradiciones, cultura y riqueza turística de Panamá.

Tras la preliminar, las 28 candidatas se preparan para la noche decisiva, en la que una de ellas será coronada como la nueva Miss Universe Panamá y asumirá la responsabilidad de representar al país en la competencia internacional.

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