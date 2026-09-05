Washington pediría a María Corina Machado pasar por Estados Unidos antes de volver a Venezuela

El periodista David Alandete, corresponsal del diario ABC de España en Washington, D. C., aseguró que desde la capital estadounidense se ha planteado al equipo de la dirigente opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la necesidad de que la dirigente opositora pase por Estados Unidos antes de regresar a Venezuela.

Además, la eventual visita ocurriría en medio de la polémica por un acuerdo petrolero entre Washington y la administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según Alandete, desde Washington se habría planteado a Machado y a su equipo la conveniencia de que la líder opositora pase primero por Estados Unidos, en un momento marcado por las negociaciones sobre el futuro de Venezuela y por la controversia alrededor de un acuerdo petrolero impulsado por la administración de Donald Trump.

Durante su reporte, Alandete explicó que una eventual visita de Machado a Washington, D. C. también tendría un componente político para la Casa Blanca, que buscaría mostrar cercanía con la dirigente opositora y con sectores contrarios al chavismo.

El periodista señaló que esta aproximación adquiere relevancia de cara a las elecciones legislativas de Estados Unidos del 3 de noviembre, cuando se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

De acuerdo con Alandete, el voto de los hispanos y, particularmente, de las comunidades venezolana y colombiana en Florida, representa un factor de importancia política para Trump.

En sus declaraciones, Machado sostuvo que la participación de Estados Unidos es indispensable para reconstruir Venezuela, pero estableció condiciones para que las inversiones y acuerdos sobre los recursos venezolanos puedan ser considerados legítimos.

La dirigente opositora cuestionó que el patrimonio petrolero venezolano pueda quedar en manos de un régimen que considera ilegítimo y afirmó que para atraer inversiones no basta con aportar capital.

Machado planteó la necesidad de contar con legitimidad, Estado de derecho, transparencia y seguridad jurídica como condiciones fundamentales para cualquier acuerdo petrolero.

Además, formuló preguntas sobre el polémico acuerdo: quién lo firma, qué garantías existen, qué beneficios recibe Venezuela, cómo fueron adjudicados los campos petroleros y qué nivel de control mantienen los venezolanos sobre sus propios recursos.

De acuerdo con el reporte de Alandete, Machado no rechaza la posibilidad de que Estados Unidos invierta en Venezuela ni de que existan acercamientos entre ambos países después de la salida de Nicolás Maduro.

Su principal cuestionamiento estaría relacionado con quién tiene legitimidad para comprometer los recursos venezolanos.

Machado sostuvo que únicamente un gobierno elegido democráticamente y que represente la soberanía popular venezolana debería tener la facultad de firmar un acuerdo de esta naturaleza.