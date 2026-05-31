María Corina Machado anuncia que regresará ‘pronto’ a Venezuela y revela que ya coordina su retorno

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó durante una entrevista con Univisión que regresará “pronto” a Venezuela, aunque evitó precisar una fecha debido a las implicaciones políticas y de seguridad que tendría su retorno al país.

Durante una conversación con la periodista Ilia Calderón, Machado aseguró que volver a Venezuela forma parte de un compromiso asumido con los venezolanos y con la causa democrática que impulsa desde hace años.

“Nuestro destino. Ese es un compromiso asumido por todos y para ello también regreso a Venezuela pronto”, expresó la dirigente.

Al ser consultada sobre cuándo ocurrirá ese regreso, respondió de forma breve: “Pronto”. Sin embargo, explicó que la fecha aún no puede hacerse pública debido a que está siendo coordinada con personas dentro y fuera de Venezuela.

“Obviamente el día que anuncie la fecha tendrá consecuencias y por supuesto está siendo acordado con personas dentro y fuera del país”, señaló.

Machado también reveló que su regreso no se realizará bajo las mismas condiciones que permitieron su salida de Venezuela.

Cuando fue consultada sobre si recibirá ayuda de las mismas personas que colaboraron en su salida, respondió entre risas que el mecanismo será diferente.

“Yo me muero por abrazarlos, pero te aseguro que no va a ser el mismo mecanismo”, afirmó.

La dirigente agregó que uno de sus principales objetivos es regresar para culminar el proceso político que impulsa junto a sectores de la oposición venezolana.

“Voy a abrazar a un país, a continuar y culminar una causa”, manifestó durante la entrevista.

Asegura que aún tiene tareas pendientes antes de volver

Machado explicó que abandonar Venezuela fue una decisión necesaria para avanzar en diversas gestiones internacionales que considera fundamentales para la etapa política que enfrenta el país.

“Salir era muy importante. Tengo una cantidad de cosas que he estado realizando y que tengo que terminar para poder llegar a Venezuela y avanzar en la fase final”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en momentos en que la líder opositora ha reiterado en distintos escenarios internacionales su intención de regresar al país como parte de una eventual transición democrática.

En los últimos meses ha insistido en la necesidad de impulsar elecciones libres, reformas institucionales y el retorno seguro de los venezolanos en el exilio.

Durante la entrevista, Machado también habló sobre la posibilidad de escribir un libro sobre su trayectoria política y los acontecimientos que ha vivido durante las últimas dos décadas.

La dirigente reveló que ha documentado gran parte de su experiencia en cuadernos personales.

“Mi hija siempre me dice: ‘mamá, ¿estás escribiendo?’ Yo tengo mis libretas donde tengo absolutamente anotado todo lo que he hecho los últimos 20 años”, comentó.

Aunque reconoció que actualmente no tiene tiempo para dedicarse a ese proyecto, aseguró que espera hacerlo en el futuro.

“Hay tanto que quiero contar, hay tanto que quiero agradecer a la vida, a Dios, a los venezolanos y a ciudadanos de todas partes del mundo”, expresó.

Al cierre de la entrevista, Machado reiteró su convicción sobre el futuro político de la región y lanzó un mensaje que incluyó a otros países bajo regímenes autoritarios.

“Así va a ser. Venezuela va a ser libre, Cuba va a ser libre, Nicaragua va a ser libre”, concluyó.