María Corina Machado anuncia que regresará ‘pronto’ a Venezuela y revela que ya coordina su retorno

La líder opositora venezolana<b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado"> María Corina Machado</a></b> confirmó durante una entrevista con <b>Univisión </b>que <b>regresará 'pronto' a Venezuela</b>, aunque evitó precisar una fecha debido a las implicaciones políticas y de seguridad que tendría su retorno al país.Durante una conversación con la periodista Ilia Calderón, Machado <b>aseguró que volver a Venezuela forma parte de un compromiso asumido con los venezolanos y con la causa democrática que impulsa desde hace años</b>.<i>'Nuestro destino. Ese es un compromiso asumido por todos y para ello también regreso a Venezuela pronto'</i>, expresó la dirigente.Al ser consultada sobre cuándo ocurrirá ese regreso, respondió de forma breve: 'Pronto'. Sin embargo, <b>explicó que la fecha aún no puede hacerse pública debido a que está siendo coordinada con personas dentro y fuera de Venezuela</b>.<i>'Obviamente el día que anuncie la fecha tendrá consecuencias y por supuesto está siendo acordado con personas dentro y fuera del país'</i>, señaló.Machado también reveló que <b>su regreso no se realizará bajo las mismas condiciones que permitieron su salida de Venezuela</b>.Cuando fue consultada sobre si recibirá ayuda de las mismas personas que colaboraron en su salida, respondió entre risas que el mecanismo será diferente.<i>'Yo me muero por abrazarlos, pero te aseguro que no va a ser el mismo mecanismo'</i>, afirmó.La dirigente agregó que uno de sus principales objetivos es regresar para culminar el proceso político que impulsa junto a sectores de la oposición venezolana.<i>'Voy a abrazar a un país, a continuar y culminar una causa'</i>, manifestó durante la entrevista.Asegura que aún tiene tareas pendientes antes de volverMachado explicó que <b>abandonar Venezuela fue una decisión necesaria para avanzar en diversas gestiones internacionales que considera fundamentales para la etapa política que enfrenta el país</b>.<i>'Salir era muy importante. Tengo una cantidad de cosas que he estado realizando y que tengo que terminar para poder llegar a Venezuela y avanzar en la fase final'</i>, sostuvo.Las declaraciones se producen en momentos en que la líder opositora ha reiterado en distintos escenarios internacionales su intención de regresar al país como parte de una eventual transición democrática. <b>En los últimos meses ha insistido en la necesidad de impulsar elecciones libres, reformas institucionales y el retorno seguro de los venezolanos en el exilio</b>.Durante la entrevista, Machado también habló sobre la posibilidad de escribir un libro sobre su trayectoria política y los acontecimientos que ha vivido durante las últimas dos décadas.La dirigente reveló que ha documentado gran parte de su experiencia en cuadernos personales.<i>'Mi hija siempre me dice: ‘mamá, ¿estás escribiendo?’ Yo tengo mis libretas donde tengo absolutamente anotado todo lo que he hecho los últimos 20 años'</i>, comentó.Aunque reconoció que actualmente no tiene tiempo para dedicarse a ese proyecto, aseguró que espera hacerlo en el futuro.<i>'Hay tanto que quiero contar, hay tanto que quiero agradecer a la vida, a Dios, a los venezolanos y a ciudadanos de todas partes del mundo'</i>, expresó.Al cierre de la entrevista, Machado reiteró su convicción sobre el futuro político de la región y lanzó un mensaje que incluyó a otros países bajo regímenes autoritarios.<i>'Así va a ser. Venezuela va a ser libre, Cuba va a ser libre, Nicaragua va a ser libre'</i>, concluyó.