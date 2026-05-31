MiCultura lanza el Jazz Experience en Pedasí y anuncia próxima parada en Boquete

El <b>Parque Central de <a href="/tag/-/meta/pedasi">Pedasí</a></b> se convirtió este sábado 30 de mayo en el escenario de la primera edición del <b>Panama Jazz Experience</b>, una iniciativa del <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a></b> que reunió a agrupaciones locales, exponentes del género y conjuntos juveniles de la provincia de <b><a href="/tag/-/meta/los-santos">Los Santos</a></b>.La actividad forma parte de las estrategias de descentralización de la oferta artística estatal y se desarrolló con el apoyo técnico y logístico de la <b>Alcaldía de Pedasí</b> y la <b><a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</a></b>, con el objetivo de diversificar la actividad cultural y fortalecer la atracción de visitantes hacia el interior del país.La apertura del espectáculo estuvo a cargo del grupo <b>Sentir Tableños</b>, dirigido por el profesor Euclides Ballesteros, que integró elementos del folclor local con armonías de jazz. Posteriormente, <b>Kandall &amp; the Chowmein Band</b> presentó un repertorio centrado en el reggae y los ritmos latinos.La programación continuó con la propuesta de latin jazz contemporáneo e improvisación de <b>Milagros Blades Quartet</b>, agrupación liderada por la percusionista panameña junto a Gabriel Morán, Eduardo Heredia y Edwin Ávila.Más tarde se presentó <b>Papin’s Jazz Band</b>, quinteto de jazz latino dirigido por el maestro Roberto 'Papín' Florez, docente de la <b>Universidad de Panamá</b>.Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a diez artistas nacionales e internacionales que participan en la creación de diez murales inspirados en la esencia, las tradiciones y la riqueza natural de <b>Pedasí</b>.El cierre del evento estuvo a cargo de la <b>Big Band Avanzada de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá</b>, un programa social que atiende a niños y jóvenes en todo el país. Bajo la dirección del maestro Alejandro Castillo, los estudiantes del módulo de Panamá Centro interpretaron piezas de blues, jazz clásico y adaptaciones de música tropical en formato de gran banda.El evento contó además con la participación de más de 35 emprendedores y artesanos en la <b>Vereda Creativa Artesanal</b>, una iniciativa destinada a brindar espacios de exhibición y comercialización a los productores locales.A la actividad asistieron la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el director nacional de las Artes, Gianni Bianchini; el alcalde de Pedasí, Miguel Batista; el administrador provincial de la ATP, Daniel Pérez; y la expresidenta de la República, Mireya Moscoso.La iniciativa, publicada en la <b>Gaceta Oficial</b> el pasado 5 de mayo, establece que los gastos serán cubiertos por <b>MiCultura</b> y ejecutados por la <b>Dirección Nacional de las Artes</b>. El próximo evento del<b> Jazz Experience</b> está previsto para el 19 de septiembre en <b>Boquete</b>, provincia de <b>Chiriquí</b>.La celebración del <b>Jazz Experience</b> tiene su fundamento legal en la Ley 90 del 15 de agosto de 2019, que creó el Ministerio de Cultura, así como en la Ley 175 del 3 de noviembre de 2020, conocida como la <b>Ley General de Cultura</b>.