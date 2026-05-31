Iván Cepeda vota en Bogotá y asegura que Colombia tendrá un segundo gobierno progresista

El candidato oficialista Iván Cepeda ejerció su derecho al voto este domingo 31 de mayo en el Colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, y posteriormente exhibió su papeleta electoral ante las cámaras, al igual que lo hizo el mandatario saliente, Gustavo Petro.

Entre vítores de “¡Cepeda!” y “¡Presidente!”, el candidato del Pacto Histórico expresó su intención de “profundizar los cambios” impulsados por el Gobierno de Petro y manifestó su deseo de que los ciudadanos puedan expresar libremente su voluntad en estas elecciones presidenciales.

“Hemos hecho una política y una campaña política limpia y transparente. (...) Hacemos un llamado a nuestros adversarios para que afiancemos la legitimidad del proceso y del sistema electoral durante la jornada de hoy. Tenemos un dispositivo robusto y vigoroso para realizar la observación electoral”, manifestó Cepeda.

El aspirante presidencial agregó que el Pacto Histórico contará con su propio sistema de conteo rápido para seguir los resultados en tiempo real.

Iván Cepeda concluyó su breve intervención ante la prensa asegurando que no tiene dudas de que Colombia tendrá un “segundo gobierno progresista”.