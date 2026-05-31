Iván Cepeda vota en Bogotá y asegura que Colombia tendrá un segundo gobierno progresista

El candidato oficialista <b><a href="/tag/-/meta/ivan-cepeda">Iván Cepeda</a></b> ejerció su derecho al voto este domingo 31 de mayo en el <b>Colegio San Lucas</b>, ubicado en la localidad de <b>Kennedy</b>, al sur de <b>Bogotá</b>, y posteriormente exhibió su papeleta electoral ante las cámaras, al igual que lo hizo el mandatario saliente, <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego"><b>Gustavo Petro</b>.</a>Entre vítores de '¡Cepeda!' y '¡Presidente!', el candidato del <b>Pacto Histórico</b> expresó su intención de 'profundizar los cambios' impulsados por el Gobierno de <b>Petro</b> y manifestó su deseo de que los ciudadanos puedan expresar libremente su voluntad en estas <b>elecciones presidenciales</b>.'Hemos hecho una política y una campaña política limpia y transparente. (...) Hacemos un llamado a nuestros adversarios para que afiancemos la legitimidad del proceso y del <b>sistema electoral</b> durante la jornada de hoy. Tenemos un dispositivo robusto y vigoroso para realizar la observación electoral', manifestó <b>Cepeda</b>.El aspirante presidencial agregó que el <b>Pacto Histórico</b> contará con su propio sistema de conteo rápido para seguir los resultados en tiempo real.<b>Iván Cepeda</b> concluyó su breve intervención ante la prensa asegurando que no tiene dudas de que <b>Colombia</b> tendrá un 'segundo gobierno progresista'.