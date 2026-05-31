Magistrada presidenta de la Corte Suprema defiende la independencia judicial y el respeto a la ley en Panamá

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Estanciola, reiteró este domingo 31 de mayo la importancia de respetar el Estado de derecho y los procedimientos establecidos por la ley, al referirse a los desafíos que enfrenta el sistema de justicia y a la necesidad de preservar la independencia judicial.

Chen Estanciola señaló que los sistemas de justicia se encuentran en constante revisión y transformación con el objetivo de responder de manera más efectiva a las necesidades de la sociedad y fortalecer la administración de justicia.

En ese sentido, destacó que el Órgano Judicial mantiene su compromiso de impulsar una justicia más sólida y eficiente, siempre dentro del marco constitucional y legal que rige el país.

“Vivimos en un Estado de derecho donde las leyes y los diseños procesales establecen los pasos que deben seguirse. Es deber de todos, incluyendo al Órgano Judicial, respetar esos procedimientos”, expresó la magistrada presidenta.

La funcionaria también se refirió a las inquietudes ciudadanas surgidas en torno a decisiones judiciales relacionadas con medidas cautelares en procesos penales.

Sin embargo, aclaró que no le corresponde emitir opiniones sobre actuaciones específicas de los jueces.

Explicó que esas decisiones pueden ser objeto de revisión por instancias superiores e, incluso, llegar al conocimiento de la propia Corte Suprema de Justicia, por lo que cualquier pronunciamiento previo podría comprometer la objetividad e imparcialidad que exige el ejercicio de sus funciones.

Chen Estanciola sostuvo que la independencia judicial requiere prudencia y respeto por parte de todos los actores vinculados a la administración de justicia, con el fin de garantizar que las decisiones sean adoptadas conforme a derecho y dentro de los mecanismos institucionales previstos.