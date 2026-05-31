Ministro de Obras Públicas aclara el estado del puente de las Américas y mantiene veto a equipo pesado

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, confirmó que la restricción de circulación para equipos pesados en el Puente de las Américas se mantendrá, luego de la explosión registrada en esta estructura durante el pasado mes de abril.

El titular del MOP explicó que las evaluaciones realizadas indican que la estructura principal del puente se encuentra en buenas condiciones, aunque existen preocupaciones relacionadas con la superficie de rodadura.

“La estructura del puente está muy bien; lo que está más débil es la rodadura y no podemos estar sobrecargando. Por eso nosotros estamos empeñados en que esta restricción siga. Esta restricción no la pusimos nosotros, viene de nueve años atrás y no se cumplía”, manifestó Andrade.

El ministro señaló que la medida busca preservar la seguridad y prolongar la vida útil de una de las infraestructuras más importantes del país, utilizada diariamente por miles de conductores.

Asimismo, destacó que la restricción para el tránsito de vehículos pesados ya existía desde administraciones anteriores, pero no se aplicaba de manera efectiva, por lo que el Gobierno ha decidido reforzar su cumplimiento.

Las autoridades continúan monitoreando el estado del puente de las Américas mientras avanzan las acciones de mantenimiento y evaluación necesarias para garantizar su operatividad y seguridad.