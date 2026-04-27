MOP concluye pruebas estructurales en el puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) completó la segunda fase de pruebas de carga controlada en el puente de las Américas, como parte del plan de mantenimiento integral de esta infraestructura clave para la conectividad del país, por donde circulan diariamente más de 65 mil vehículos.

Las mediciones se realizaron entre las 10:00 de la noche del sábado 25 de abril y las 2:00 de la madrugada del domingo, en un operativo técnico que permitió analizar el comportamiento estructural del puente bajo distintas condiciones de carga.

El objetivo de estas pruebas es recopilar datos precisos sobre la respuesta de la estructura para garantizar su seguridad y prolongar su vida útil.

Durante la jornada, especialistas del MOP trabajaron en conjunto con personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), utilizando sensores de alta precisión para monitorear vibraciones y deformaciones en tiempo real.

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que se instalaron sensores en 24 puntos estratégicos del puente.

“Esta información será fundamental para definir la hoja de ruta del mantenimiento integral de la estructura”, señaló el funcionario.

La subdirectora del MOP, Karen Caballero, detalló que la prueba incluyó el paso de dos camiones con carga controlada, que circularon de forma alterna por los carriles para evaluar la respuesta de la plataforma ante pesos pesados y vibraciones.

“El análisis de estos resultados nos permitirá tomar las decisiones técnicas más adecuadas para el futuro de esta importante conexión vial”, afirmó.

La ejecución de los trabajos en horario nocturno permitió reducir el impacto en el tráfico vehicular.

En el puente de las Américas rige desde 2009 una restricción para vehículos de más de 10 toneladas, medida que se mantiene para disminuir el desgaste de la estructura.

Estas pruebas forman parte de un plan más amplio de evaluación que también incluye al puente Centenario, y que se intensificó tras la explosión registrada en el sector de La Boca, justo en la parte inferior del puente.

Un informe interinstitucional recomendó continuar con evaluaciones de múltiples niveles y un programa de mantenimiento preventivo para descartar afectaciones no visibles en una de las infraestructuras más emblemáticas del país.