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Puente de las Américas: Instalan sensores de alta precisión para monitoreo en tiempo real

El MOP implementa sistema de monitoreo en el Puente de las Américas
El MOP implementa sistema de monitoreo en el Puente de las Américas Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/04/2026 12:31
El puente de las Américas concentra mayor flujo vehicular frente al Centenario

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha un sistema de monitoreo estructural en el puente de las Américas, mediante la instalación de sensores de alta precisión en 28 puntos estratégicos de la infraestructura, con el fin de evaluar en tiempo real su comportamiento y reforzar la seguridad vial.

Estos dispositivos, denominados deformímetros, permiten medir desplazamientos y vibraciones propias del funcionamiento normal del puente, facilitando una supervisión constante ante la alta carga vehicular que supera los 65 mil autos diarios.

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que esta iniciativa forma parte de un plan integral de mantenimiento que incluye trabajos de rehabilitación, como la aplicación de nueva pintura en zonas deterioradas y la sustitución progresiva de remaches por pernos para fortalecer la estructura.

Asimismo, informó que desde noviembre de 2025 se realiza una evaluación técnica completa del Puente de las Américas, sin que hasta la fecha se hayan detectado daños que comprometan su estabilidad o seguridad, independientemente de situaciones recientes.

Puente de las Américas duplica tráfico del Puente Centenario

El alto flujo vehicular que soporta el puente de las Américas, con unos 65 mil vehículos diarios, continúa marcando la dinámica de movilidad entre la capital y el interior del país, superando ampliamente al Puente Centenario, por donde transitan cerca de 25 mil autos cada día.

Esta diferencia responde, en gran medida, a la ubicación estratégica del puente de las Américas, que ofrece una conexión más directa con la ciudad y facilita el acceso a centros de trabajo, servicios de salud y otras actividades esenciales.

El escenario refleja la alta demanda sobre esta infraestructura y refuerza la necesidad de avanzar en proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro de Panamá, iniciativas clave para mejorar la movilidad en el área metropolitana.

El MOP reiteró que se mantiene vigente la restricción de carga en el puente de las Américas, limitando el paso de vehículos pesados a un máximo de 10 toneladas, medida implementada desde 2009 para preservar la integridad del puente.

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