Puente de las Américas: Instalan sensores de alta precisión para monitoreo en tiempo real

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha un sistema de monitoreo estructural en el puente de las Américas, mediante la instalación de sensores de alta precisión en 28 puntos estratégicos de la infraestructura, con el fin de evaluar en tiempo real su comportamiento y reforzar la seguridad vial.

Estos dispositivos, denominados deformímetros, permiten medir desplazamientos y vibraciones propias del funcionamiento normal del puente, facilitando una supervisión constante ante la alta carga vehicular que supera los 65 mil autos diarios.

El director de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, explicó que esta iniciativa forma parte de un plan integral de mantenimiento que incluye trabajos de rehabilitación, como la aplicación de nueva pintura en zonas deterioradas y la sustitución progresiva de remaches por pernos para fortalecer la estructura.

Asimismo, informó que desde noviembre de 2025 se realiza una evaluación técnica completa del Puente de las Américas, sin que hasta la fecha se hayan detectado daños que comprometan su estabilidad o seguridad, independientemente de situaciones recientes.