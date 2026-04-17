Puente de las Américas: Instalan sensores de alta precisión para monitoreo en tiempo real

El alto flujo vehicular que soporta el puente de las Américas, con unos 65 mil vehículos diarios, continúa marcando la dinámica de movilidad entre la capital y el interior del país, superando ampliamente al Puente Centenario, por donde transitan cerca de 25 mil autos cada día.Esta diferencia responde, en gran medida, a la ubicación estratégica del puente de las Américas, que ofrece una conexión más directa con la ciudad y facilita el acceso a centros de trabajo, servicios de salud y otras actividades esenciales.El escenario refleja la alta demanda sobre esta infraestructura y refuerza la necesidad de avanzar en proyectos como el Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro de Panamá, iniciativas clave para mejorar la movilidad en el área metropolitana.El MOP reiteró que se mantiene vigente la restricción de carga en el puente de las Américas, limitando el paso de vehículos pesados a un máximo de 10 toneladas, medida implementada desde 2009 para preservar la integridad del puente.