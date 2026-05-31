La inesperada estrella del Mundial 2026: ganó más de un millón de seguidores sin jugar un partido

Mientras las grandes figuras del fútbol mundial concentran la atención previa al Mundial 2026, un nombre inesperado se ha robado el protagonismo en redes sociales: Tim Payne.

El defensor neozelandés, de 32 años, vivía una realidad muy distinta hasta hace unos días. Su cuenta de Instagram apenas superaba los 4.000 seguidores, una cifra modesta para un jugador que está a punto de disputar la cita deportiva más importante del planeta.

Todo cambió cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes como El Scarso, decidió buscar al futbolista menos conocido entre todas las selecciones clasificadas al Mundial.

Tras revisar decenas de plantillas y perfiles, encontró a Payne y lanzó una campaña para convertirlo en una de las figuras más populares del torneo.

Lo que parecía una simple dinámica en internet se transformó en un fenómeno global. Miles de aficionados comenzaron a seguir al jugador, comentar sus publicaciones y compartir su historia. En cuestión de horas, su cuenta explotó y superó la barrera del millón de seguidores.

La repercusión fue tan grande que Tim Payne terminó convirtiéndose en una de las cuentas futbolísticas más seguidas de Nueva Zelanda. Incluso superó en popularidad digital a varias figuras deportivas y personalidades públicas de su país.

Lejos de ignorar el fenómeno, el defensor agradeció públicamente el apoyo recibido. En un mensaje dirigido a sus nuevos seguidores, calificó lo ocurrido como una experiencia “muy loca” y expresó su gratitud por el cariño que ha recibido desde diferentes partes del mundo.

Actualmente, Payne juega para el Wellington Phoenix y forma parte de la selección de Nueva Zelanda, que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no figura entre las estrellas del torneo, su nombre ya circula por millones de pantallas alrededor del planeta.

La historia también ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados han adoptado el lema “No Payne, No Gain” y han convertido al futbolista en un símbolo de cómo internet puede transformar la vida de una persona en cuestión de horas.

Sin haber disputado todavía un solo minuto en el Mundial, Tim Payne ya consiguió algo que parecía imposible: pasar del anonimato absoluto a convertirse en una sensación global antes de que comenzara el torneo.