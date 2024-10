Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, habla tras su muerte: ‘Seguiré amándote’

“Vamos a montar a caballo. Creo que voy a volver a jugar al polo, lo que me dejará fuera de acción durante unas seis semanas. Honestamente, el polo es lo mejor que he hecho en cuanto a deportes. No es que me esté dedicando al polo profesionalmente, por cierto. Simplemente tenía que ir a divertirme un poco. Es muy difícil de hacer. En primer lugar, en segundo lugar, mi espalda y mi cuello por balancear ese martillo o mazo, creo que se llama así”, dijo Payne a sus seguidores en las redes sociales.

“Me duele mucho. Es muy difícil de hacer, pero nos estamos divirtiendo aquí”, agregó.

Antes del homenaje a Cassidy, la exnovia del cantante, Aliana Mawla, compartió sus condolencias con fotos compartidas en sus Historias de Instagram.

Junto a una imagen que parecía mostrar a Payne en un concierto, Mawla escribió: “Lamento que te haya pasado esto... te amaré y extrañaré por siempre”.

La personalidad de Internet agregó otra foto de los tatuajes “L” y “P” de Payne en cada una de sus manos, con su pulgar aparentemente descansando en el medio. “Descansa en el paraíso”, escribió sobre la imagen.