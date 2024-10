Simon Cowell se despide de Liam Payne: ‘Cada lágrima que derramé es un recuerdo tuyo’

Simon Cowell rinde homenaje a Liam Payne tras la muerte del cantante de One Direction a los 31 años.

Payne fue declarado muerto tras caerse varios pisos en el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 16 de octubre, confirmó la Policía Federal Argentina a PEOPLE.

Mientras los tributos siguen llegando en todo el mundo, el cocreador de One Direction, Cowell, de 65 años, quien ayudó a lanzar la carrera de la banda en The X Factor U.K. en 2010, compartió una declaración en Instagram el 18 de octubre.

“Nunca sabes realmente cómo te sientes por alguien hasta que sucede un momento como este”, escribió. “Liam, estoy devastado. Con el corazón roto. Y me siento vacío. Y quiero que sepas cuánto amor y respeto tengo por ti. Cada lágrima que he derramado es un recuerdo tuyo”.

“Esto es tan difícil de poner en palabras en este momento”, agregó Cowell. “Salí hoy y pensé en tantas veces que estuvimos juntos. Quería que supieras lo que siempre le decía a las miles de personas que siempre me preguntaban: ¿Cómo es Liam?”.

Él explicó: “Y les decía que eras amable, divertido, dulce, atento, talentoso, humilde, centrado. Y cuánto amabas la música. Y cuánto amor genuino sentías por los fans”.

Cowell recordó haber trabajado con Payne en The X Factor. “Tuve que decirte cuando tenías 14 años que este no era tu momento. Y ambos hicimos una promesa de que nos volveríamos a encontrar. Mucha gente se habría dado por vencida. Tú no”, dijo. “Volviste y en unos meses todo el mundo conocía a Liam. Y nunca olvidaste a los fans. Te vi pasar tanto tiempo con personas que querían conocerte. Realmente te preocupabas”.

El fundador de Syco Records luego habló sobre pasar tiempo con el músico de “Strip That Down” el año pasado: “No para una reunión. Solo para sentarnos y hablar”, explicó.

“Y recordamos todos los buenos momentos que pasamos juntos. Y lo orgulloso que estabas de ser papá. Después de que te fuiste, recordé que seguías siendo el chico dulce y amable que conocí hace tantos años. Conocí a tu hijo, Bear. Tiene tu sonrisa y ese brillo en los ojos que tienes tú”, dijo Cowell. “Y estará muy orgulloso de todo lo que has logrado. Y de cómo lo lograste”.

Para concluir la nota, el ex juez de American Idol habló sobre One Direction. “Siempre pensé en los 5 de la banda como hermanos. Y con respecto a sus mensajes de hoy creo que lo eran”, escribió Cowell. “Y ahora Liam, puedo ver el efecto que tuviste en tanta gente. Porque te fuiste demasiado pronto”.

“Descansa en paz, amigo”, dijo. “Y le envío mi amor, pensamientos y oraciones a tu familia”.

Cowell y la jueza invitada de X Factor, Nicole Scherzinger, desempeñaron un papel importante en la formación de One Direction después de que Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson audicionaran para el programa por separado.

A pesar de quedar en tercer lugar, se convirtieron en uno de los grupos de pop más importantes del mundo. Después de The X Factor, Cowell terminó contratando a la banda para su antiguo sello discográfico, Syco Music.

Payne ya había audicionado para el programa dos años antes del éxito de One Direction, cantando “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra frente a los jueces Cowell, Louis Walsh y Cheryl. Años después, Payne le dio la bienvenida a su hijo de 7 años, Bear Grey, con esta última.

No logró pasar ese año como estudiante de 14 años, pero recibió una ovación de pie cuando regresó en 2010 y cantó “Cry Me A River” de Michael Bublé a la edad de 16 años.

Tras la noticia de la muerte de Payne, Cowell y el equipo de Britain’s Got Talent anunciaron que cancelarían las audiciones del jueves en la ciudad costera de Blackpool, en el Reino Unido.

“Debido al trágico fallecimiento de Liam Payne, BGT decidió posponer las audiciones de hoy en Blackpool”, dijo Applause Store, que ofrece entradas gratuitas para el público al evento, en una publicación de Instagram Stories.

“Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, agregó el mensaje.

Cowell estuvo entre las múltiples estrellas de X Factor que rindieron homenaje a Payne después de su muerte.

El presentador Dermot O’Leary publicó una foto en blanco y negro de su participación en el programa en Instagram, junto con el texto: “La peor noticia. Lo recuerdo cuando tenía 14 años y se presentó a una audición en The X Factor, y nos dejó boquiabiertos cantando Sinatra. Le encantaba cantar”.

“Siempre fue una alegría, tenía tiempo para todos, era educado, agradecido y siempre era humilde”, agregó. “Enviamos amor y oraciones a su familia. Dx”.

Los compañeros de banda de One Direction del fallecido cantante aún no han hecho comentarios. Sin embargo, la madre de Styles, Anne Twist, compartió un conmovedor mensaje de tres palabras junto con un emoji de corazón roto en Instagram.