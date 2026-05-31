Las 5 claves de Panamá y el mundo | 31 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo se encuentra cargada de acontecimientos relevantes este domingo 31 de mayo, con noticias que abarcan los ámbitos judicial, deportivo, político e internacional.

-Un juez de garantías ordenó la detención provisional del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, por su presunta vinculación con el delito de enriquecimiento injustificado. La decisión se produce en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre el manejo de recursos durante su gestión.

-Un Tribunal de Apelaciones revocó la medida de depósito domiciliario que había sido otorgada a César Caicedo, uno de los imputados dentro de la denominada operación Nodriza, una investigación relacionada con delitos vinculados al narcotráfico.

-La selección nacional de Panamá se enfrentará este domingo a Brasil en un partido amistoso programado para las 4:30 p.m., hora de Panamá. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan ver a la escuadra canalera medir fuerzas ante una de las potencias históricas del fútbol mundial.

-Colombia celebra la primera vuelta de unas elecciones presidenciales cuya campaña ha sido considerada una de las más polarizantes de los últimos años. Las mesas de votación abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m., hora local, en una jornada que será seguida de cerca tanto dentro como fuera del país.

-En Francia, los festejos por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) dejaron un saldo trágico de una persona fallecida y dos heridos de gravedad, según reportes preliminares de las autoridades, empañando así las celebraciones por el triunfo del club parisino.