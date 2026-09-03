Machado cuestiona acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos: ‘El patrimonio le pertenece al pueblo’

La dirigente opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reaccionó este jueves 3 de septiembre al anuncio de un acuerdo de gran escala en materia petrolera entre Estados Unidos y Venezuela, expresando preocupación por el alcance del entendimiento y reclamando transparencia sobre sus condiciones.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Machado afirmó que los venezolanos tienen razones para sentir “tristeza, rabia” y preocupación ante un acuerdo sobre los recursos del país en el que, según sostuvo, no se ha contado con la participación de la ciudadanía.

“Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos”, señaló.

La dirigente opositora explicó que decidió esperar antes de pronunciarse porque consideró necesario obtener la mayor cantidad de información posible sobre un asunto que calificó como serio.

Machado sostuvo que la recuperación de la industria petrolera es solo una parte de la reconstrucción que necesita Venezuela y advirtió que ningún sector económico puede desarrollarse de manera aislada debido a la fragilidad institucional del país.

A su juicio, Venezuela requiere garantizar el suministro eléctrico, mejorar la capacidad operativa de los puertos, integrar las cadenas de valor y ofrecer seguridad jurídica para las inversiones y seguridad personal para los ciudadanos.

También destacó el potencial estratégico de Venezuela debido a sus recursos energéticos, sus costos competitivos y su ubicación geográfica.

“El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, afirmó.

Machado reconoció, además, la importancia de Estados Unidos como socio para el desarrollo económico de Venezuela y sostuvo que una relación entre ambos países puede tener un carácter estratégico para la seguridad estadounidense y la estabilidad del hemisferio.

La opositora recordó que su propuesta para el sector energético venezolano fue presentada en marzo pasado durante la conferencia CERAWeek, en Houston, y está sustentada en cinco pilares.

El primero es establecer un marco legal transparente, con reglas aprobadas públicamente por una Asamblea Nacional legítima y no mediante decretos o acuerdos cerrados.

El segundo contempla una institucionalidad técnica, mediante una agencia independiente de hidrocarburos que permita al Estado actuar como regulador y no simultáneamente como operador y fiscalizador.

El tercer pilar consiste en establecer licitaciones públicas y abiertas, con reglas previamente conocidas y resultados transparentes.

Como cuarto punto, Machado plantea un régimen fiscal competitivo y estable, que permita atraer inversiones de largo plazo y garantice ingresos para Venezuela cuando aumenten los precios del petróleo.

Finalmente, propone seguridad jurídica y arbitraje internacional, junto con el respeto estricto a los contratos.

Machado insistió en que las inversiones a gran escala requieren transparencia, legalidad, eficiencia y estabilidad institucional.

“Venezuela vale mucho más que su petróleo. El verdadero valor de Venezuela es su gente”, manifestó al cierre de su mensaje.

La dirigente opositora también vinculó la recuperación económica con la necesidad de un gobierno elegido mediante el voto popular y afirmó que, para que las inversiones beneficien realmente a la población, deben traducirse en mejoras concretas en servicios como salud, agua, electricidad, educación e infraestructura.