Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 3 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este jueves 3 de septiembre lluvias aisladas, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con la actualización del pronóstico emitida a las 12:28 a.m. por el pronosticador Abdiel Vásquez, durante la madrugada se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá, con posibles incursiones hacia sectores costeros de las comarcas Emberá-Wounaan y Sambú, además del sur de Los Santos.

En el resto de la vertiente del Pacífico predominarán condiciones parcialmente nubladas, con menor cobertura nubosa sobre Darién, Panamá, Panamá Oeste, las provincias centrales y Chiriquí.

Para la mañana se prevé una disminución de la nubosidad y un mayor calentamiento diurno, lo que favorecerá condiciones inicialmente estables.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la inestabilidad atmosférica y la actividad convectiva. El IMHPA prevé aguaceros aislados y tormentas desde Chiriquí hasta Coclé, además de desarrollos sobre sectores montañosos de Panamá Norte, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

Durante la noche, la actividad lluviosa disminuirá progresivamente sobre tierra firme, aunque podrían persistir núcleos de precipitación y tormentas aisladas sobre el Golfo de Panamá.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan lluvias aisladas sobre el sector marítimo, con posibles incursiones hacia las costas de Guna Yala, Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón.También se mantendrá abundante nubosidad sobre la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas.

En horas de la mañana continuará una mayor cobertura nubosa sobre Bocas del Toro, mientras que en el resto de la vertiente se prevén cielos parcialmente nublados. Para la tarde podrían registrarse aguaceros aislados en Colón, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. En Guna Yala predominarán condiciones de poca cobertura nubosa.

Hacia la noche se espera una disminución significativa de la actividad lluviosa en esta región.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en las zonas montañosas y de mayor elevación, mientras que en las áreas bajas estarán entre 19 °C y 24 °C.

Durante el día, las máximas alcanzarán entre 26 °C y 32 °C, con los valores más elevados en llanuras, sectores de baja elevación y áreas urbanas del occidente del país.

El IMHPA también advierte sobre niveles elevados de radiación ultravioleta, con índices UV entre 8 y 11, correspondientes a las categorías de muy alto a extremo.

Además, advierte sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos y quebradas debido a aguaceros fuertes, aunque de corta duración, por lo que recomienda a la población seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).