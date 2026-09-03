Neuroeducar para transformar: Panamá debate nuevas formas de entender el aprendizaje

La forma en que se enseña debe tomar en cuenta cómo aprende el cerebro, las emociones y las particularidades de cada estudiante. Bajo esta premisa, EducaMente presentó oficialmente su 8vo Congreso EducaMente 2026, denominado “Neuroeducar para Transformar”,
Mercedes Saturno, fundadora y directora de EducaMente, explicó que la neuroeducación busca incorporar los aportes de las neurociencias al proceso educativo para comprender mejor los factores que intervienen en el aprendizaje.
“Históricamente la forma en que se educaba era simplemente metodológicamente enseñando contenidos sin tomar en cuenta las emociones de los estudiantes, sin tomar en cuenta las diferencias entre una forma de aprender y otra. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera”, expresó Saturno durante una entrevista con La Estrella de Panamá.
La especialista aclaró que la neuroeducación no debe entenderse como un método de enseñanza específico, sino como un enfoque respaldado por la investigación científica sobre el funcionamiento del cerebro y su relación con el aprendizaje.
“Realmente no es un método como tal, sino es simplemente investigación, es ciencia. A través de las investigaciones se ha podido comprobar que no es que tú quieras enseñar como docente, sino que ese cerebro esté listo”, señaló.
Según Saturno, las neurociencias permiten considerar elementos que tradicionalmente pueden pasar desapercibidos dentro del aula, como el estado emocional del estudiante, su ritmo de aprendizaje y si se encuentra en condiciones óptimas para recibir nuevos conocimientos.
“No solo es llevar el contenido, sino si el cerebro está listo para aprender, si nuestros estudiantes están en ese momento en un estado óptimo para aprender, y cómo están sus emociones, cómo está su forma de aprender también”, indicó.
El lema de esta edición, “Neuroeducar para Transformar”, responde a la intención de proporcionar estrategias y herramientas que puedan ser utilizadas tanto dentro como fuera de las aulas.
“Para nosotros lo más importante es que cada uno de nuestros participantes que nos acompañen en el Congreso EducaMente puedan adquirir estrategias y herramientas desde las neurociencias que puedan aplicar dentro y fuera de los salones de clase y puedan mirar de manera distinta a los niños y a los jóvenes que tenemos en las escuelas”, manifestó Saturno.
Entre los principales retos para incorporar estos conocimientos al sistema educativo, la directora de EducaMente mencionó los patrones tradicionales que aún permanecen en la forma de enseñar.
“Nosotros como docentes tenemos como patrones instaurados que lo enseñamos de esta manera y esa es la manera como hemos aprendido y es la manera como llevamos nuestras clases”, sostuvo.
Sin embargo, consideró que muchos educadores ya aplican principios relacionados con las neurociencias, aunque no necesariamente los identifiquen de esa manera.
“Muchos docentes ya están aplicando neurociencias en las aulas de clases sin saberlo, pero lo están haciendo. Simplemente conectando mejor con sus estudiantes, dándole a cada estudiante lo que necesita, respetando los ritmos de aprendizaje y sobre todo logrando que el cerebro esté óptimo dentro de un ambiente saludable de aprendizaje”, afirmó.
Durante el congreso se abordarán algunos de los temas de mayor impacto en el ámbito educativo, entre ellos la neurodiversidad, el autismo, el trastorno por déficit de atención, la lectoescritura, el liderazgo docente, la gamificación y la inteligencia emocional.
Además, la programación incluirá conferencias sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación, el desarrollo del cerebro lector, el impacto de las pantallas en la adolescencia y las funciones ejecutivas.
De acuerdo con la información presentada durante el lanzamiento, EducaMente fue fundada en 2019 por cuatro mujeres vinculadas a la educación y las neurociencias. Desde entonces, la organización ha desarrollado iniciativas de formación para docentes, padres de familia y otros actores del sector educativo.
La organización también busca facilitar la participación de docentes del sector público mediante becas obtenidas a través de alianzas con empresas y fundaciones.
Para Saturno, los aportes de las neurociencias representan una oportunidad para replantear la educación y avanzar hacia prácticas que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes.
“Creo que ahora mismo nos debemos abrir un poquito a lo que nos dan las investigaciones de las neurociencias”, expresó.
La directora concluyó con un llamado a no quedarse atrás frente a los cambios que experimentan otros sistemas educativos.
“Nosotros creemos que los aportes de las neurociencias han llegado para quedarse y así como está transformando sistemas educativos enteros no podemos quedar atrás en Panamá”, puntualizó.
El evento reunirá a nueve especialistas internacionales en neurociencia aplicada a la educación y espera congregar a más de 1,000 profesionales vinculados al sector educativo, y se realizará los próximos 25 y 26 de septiembre en el Hotel Sheraton Grand Panamá.
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